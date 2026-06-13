بعد إسقاط الفيتو المجري.. مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي تبدأ الاثنين

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل الاثنين المقبل، وذلك بعد رفع المجر "الفيتو" الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان.

وجاء هذا الإعلان بعد موافقة الحكومة المجرية الجديدة على إسقاط اعتراض أوربان، المعروف بمواقفه المقربة من روسيا، والذي خسر الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قد أكدا في منشور مشترك على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد وافقت كل الدول الأعضاء على إطلاق مفاوضات الانضمام الأولى مع أوكرانيا ومولدوفا".

وقالا إن الخطوة "تعد اعترافا بالعزيمة والشجاعة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات، حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة".

وأضافا: "توسيع الاتحاد هو خيار إستراتيجي، ففي عالم يتسم بتزايد حالة عدم اليقين، يصب وجود اتحاد أوروبي أكبر في مصلحتنا المشتركة".

يذكر أن مفاوضات عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي كانت قد أُطلقت رسميا في يونيو/حزيران 2024، لتبدأ بذلك عملية معقدة وطويلة تستغرق عدة سنوات، وتشمل ملفات متعددة بدءا من الزراعة وصولا إلى سيادة القانون.

ورغم أن الخطوة كانت رمزية إلى حد كبير لإظهار دعم قوي لكييف عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، فإن المضي قدما تعطل بسبب الفيتو المجري، إذ كان أوربان يعرقل مسار الانضمام بشكل كبير.

وتغير الموقف بعدما أبرم رئيس الوزراء المجري الجديد، بيتر ماديار، اتفاقا مع كييف بشأن حقوق الأقلية المجرية في أوكرانيا، وهو الملف الذي طالما شكّل حجر عثرة في العلاقات بين البلدين الجارين.

ورغم هذا التقارب، أكد ماديار أن بلاده لا تدعم اتباع إجراءات "المسار السريع" لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد المؤلف من 27 دولة.