مع قرب الاتفاق الأمريكي الإيراني.. إسرائيل قلقة وتستعد لوقف عملياتها في لبنان

تعيش إسرائيل حالة من الترقب السياسي والأمني مع اقتراب الإعلان عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وسط أجواء مشحونة وتقديرات متزايدة داخل الأوساط الإسرائيلية بأن الاتفاق المرتقب قد لا يخدم المصالح الإسرائيلية، في ظل تحذيرات ومواقف صدرت عن أطراف عدة بشأن تداعياته المحتملة.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال أن تصدر القيادة السياسية تعليمات بوقف المناورة البرية في جنوب لبنان، وذلك في مسعى لتجنب أي عرقلة للاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران.

تحركات "الأمتار الأخيرة"

ورغم الحديث عن قرب الاتفاق، فقد واصلت القوات الإسرائيلية -خاصة الفرقة 36– محاولات التقدم في الأيام الأخيرة، إذ أفادت تقارير إسرائيلية بوصول القوات إلى مشارف مدينة النبطية التي يُنظر إليها بوصفها موقعا إستراتيجيا حيويا، وتزعم إسرائيل أنها كانت حاضنة لبنى تحتية تابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.

ومع ذلك، أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الفترة الراهنة قد تكون الأخيرة التي تتيح للجيش الإسرائيلي القدرة على التحرك للسيطرة على مناطق جديدة، مع توجه إسرائيلي لتقليص الهجمات في العمق اللبناني حرصا على إنجاح المسار الدبلوماسي الجاري.

وبشأن الترتيبات الميدانية، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يصنفها "شريطا أمنيا" داخل جنوب لبنان بموجب التفاهمات الحالية مع إيران، مشددة على أن هذه القضية ستكون محورا للمفاوضات المباشرة المرتقبة مع الجانب اللبناني في الولايات المتحدة بعد نحو 10 أيام.

اتفاق سيئ لإسرائيل

وفي السياق الداخلي، ساد انطباع لدى الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية بأن "اتفاق الإطار" يفتقر إلى معالجة الملفات الجوهرية التي تهم إسرائيل، مثل البرنامج الصاروخي الإيراني وشبكة الوكلاء الإقليميين.

وذكرت تقارير في القناة 13 الإسرائيلية أن هناك إجماعا بين القيادتين السياسية والأمنية على أن الاتفاق "سيئ لإسرائيل"، مشيرة إلى أن قدرة نتنياهو على التأثير في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية تبدو محدودة للغاية، ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) اجتماعا طارئا غدا الأحد لبحث تداعيات الاتفاق.

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وتتضارب الأنباء بشأن التوقيت الدقيق للتوقيع، فبينما أكدت باكستان وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن توقيع الاتفاق سيكون غدا الأحد، نفت وزارة الخارجية ذلك، ولم تستبعد أن يجري توقيع الاتفاق خلال الأيام المقبلة.

وتشير التسريبات إلى أن مذكرة التفاهم المرتقبة ستركز في مرحلتها الأولى على إنهاء العمليات القتالية وفتح مضيق هرمز، في حين يرى مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب ليست طرفا في الاتفاق الذي سيُوقَّع مع إيران، وستحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات دفاعية منسقة مع واشنطن إذا رصدت أي تهديدات ناشئة.