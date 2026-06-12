واشنطن تخطط لتقليص طائراتها وسفنها في أوروبا والناتو يترقب

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين أوروبيين كبيرين أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتقليص عدد الطائرات والسفن الحربية التي توفرها لعمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن تعتزم سحب قواتها وفق جدول زمني قريب جدا، وأن هذا القرار سيحد من قدرة حلف الناتو على شن ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات المراقبة.

وعن تفاصيل الخطة، قالت الصحيفة إنها ستشمل خفض عدد الطائرات المقاتلة من ‌‌‌‌طراز "إف-16″ و"إف-15 إي" من حوالي 150 إلى 100 طائرة.

بالإضافة إلى تقليص عدد طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15 طائرة، وسحب جميع طائرات إعادة التزود بالوقود في الجو التي أتاحتها سابقا لأوروبا وعددها 8 طائرات.

وتهدف الخطة إلى إعادة نشر غواصة لإطلاق الصواريخ وحاملة طائرات، إلى جانب عدة سفن حربية وعشرات الطائرات التي تنضم إلى مهام الحاملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى مجموعتي قاذفات القنابل التي كانت مخصصة سابقا للدفاع في أوروبا قد تُرسَل أيضا لتنفيذ مهام في مواقع أخرى.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي، لوّح ترمب بالانسحاب من حلف الناتو، بسبب رفض الحلف دعم أمريكا أو مساعدتها في الحرب على إيران.

ورغم أن ميثاق الناتو لا يلزم أعضاءه بالقيام بذلك لأن أمريكا لم تتعرض لهجوم، ولم تستشر الدول الزميلة في الحلف مسبقا، فإن ترمب شن هجوما لاذعا على الحلف واصفا إياه بأنه "نمر من ورق"، وقال إن قرار الانسحاب من التحالف قد حُسم، إلا أنه اختار مسارا أقل تعقيدا، يتمثل في تقليص مساهمة الولايات المتحدة داخل الحلف.