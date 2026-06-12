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الصين تفرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني وعائلته

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FILE PHOTO: Philippines' Defence Secretary Gilberto Teodoro Jr speaks at the IISS Shangri-La Dialogue security summit in Singapore, May 31, 2026. REUTERS/Caroline Chia/File Photo
تيودورو انتقد خلال قمة في سنغافورة الشهر الماضي ما تقوم به الصين في المنطقة المتنازع عليها بينها وبين بلاده (رويترز)
Published On 12/6/2026

أعلنت الصين -أمس الخميس- فرض عقوبات على  وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو وأفراد عائلته، على خلفية ما وصفته بـ"تصريحات غير مسؤولة"، في خطوة جديدة تزيد التوتر بين بكين ومانيلا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن العقوبات تشمل حظر دخول تيودورو وزوجته وطفله إلى البرّ الرئيسي للصين إضافة إلى هونغ كونغ وماكاو. وأضاف بيان الخارجية الصينية أن "المؤسسات والأفراد في الصين لن يُسمح لهم بإجراء أي تعاملات أو تعاون أو أنشطة معه أو مع أفراد عائلته".

وأضافت الوزارة أن تصريحات تيودورو "تقوّض المصالح المشروعة للصين وتضر بالعلاقات مع الفلبين"، من دون توضيح لطبيعة التصريحات المقصودة.

من جهته، قال تيودورو -في بيان اليوم الجمعة- إنه عوقب بسبب "قول الحقيقة"، مضيفا أنه سيواصل أداء واجبه والدفاع عن بلاده في مواجهة ما وصفه بالممارسات في بلاده وفي مياهها الإقليمية.

A Chinese Coast Guard ship, right, with bow number 5201 passes by now crumbling Philippine navy ship BRP Sierra Madre, left, at the Second Thomas Shoal locally known as Ayungin Shoal at the South China Sea on Sunday, April 23, 2023. The Chinese coast guard ship blocked a Philippine patrol vessel steaming into a disputed shoal in the South China Sea in the latest act of Beijing's aggression in the strategic waterway that led to a frightening near-collision witnessed by journalists. Filipino forces have been stationed aboard the still-actively commissioned Philippine navy ship, the BRP Sierra Madre, which was deliberately marooned in the shoal in 1999 and now serves as a fragile symbol of Manila's territorial claim to the atoll. (AP Photo/Aaron Favila)
الفلبين اتهمت في أوقات سابقة خفر السواحل الصيني بمضايقة سفنها وعرقلتها (أسوشيتد برس)

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا منذ سنوات على خلفية الخلافات في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب الصين بالسيادة الكاملة عليه، رغم صدور حكم دولي قضى بأن المطالب تفتقر إلى أساس قانوني.

كما تتهم الفلبينُ الصينَ بنشر سفن تابعة لبحريتها وخفر سواحلها بشكل منتظم بهدف منع الفلبين من الوصول إلى شعاب وجزر إستراتيجية في المنطقة.

وكان تيودورو قد انتقد -خلال قمة في سنغافورة الشهر الماضي- ما تقوم به الصين في المنطقة المتنازع عليها، مؤكدا تمسك بلاده بسيادتها ووحدة أراضيها.

وردّت وزارة الخارجية الصينية حينها بقولها إن تيودورو "يشوّه صورة الصين"، وأنه يسعى إلى "مكاسب شخصية أنانية".

المصدر: الفرنسية

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