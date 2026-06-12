نيودلهي تسلم واشنطن مذكرة احتجاج بعد مقتل 3 بحارة هنود قبالة سواحل عمان

استدعت الهند، اليوم الجمعة، القائم بالأعمال الأمريكي في نيودلهي، جايسون ميكس، إلى وزارة الخارجية، وسلمته مذكرة احتجاج عقب مقتل 3 بحارة هنود بهجوم أمريكي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وذكرت مصادر رسمية هندية لوكالة الأناضول أن الخارجية الهندية استدعت القائم بالأعمال الأمريكي للمرة الثانية هذا الأسبوع وسلمته مذكرة احتجاج على الهجوم.

وأوضحت المصادر أن هذه هي مذكرة الاحتجاج الثانية التي تقدمها نيودلهي، بعد مذكرة سابقة إثر استهداف الولايات المتحدة سفينة تجارية في المياه العُمانية.

وكان وزير الموانئ والشؤون البحرية والممرات المائية الهندي، ساربانا ناندا سونوال، قد أعلن أن 3 بحارة لقوا مصرعهم في هجوم نفذه الجيش الأمريكي، الأربعاء الماضي، على ناقلة النفط "إم تي سيتيبيلو"، التي ترفع علم بالاو، قبالة سواحل عُمان، وكان على متنها طاقم مكون من 24 شخصا، جميعهم يحملون الجنسية الهندية.

وتأتي الحادثة وسط توترات أمنية مستمرة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث سُجلت في الأسابيع الماضية عدة حوادث مشابهة، شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيّرة، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول المنطقة، ثم توصلت طهران وواشنطن إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي.