أخبار|الهند

نيودلهي تسلم واشنطن مذكرة احتجاج بعد مقتل 3 بحارة هنود قبالة سواحل عمان

حفظ

إم تي سيتيبيلو MT Settebello ترجمة النص التركي المصاحب للفيديو المنشور على وكالة الأناضول: لقطات فيديو: - هجوم صاروخي على ناقلة نفط (طائرة مسيرة) - ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من ناقلة نفط (طائرة مسيرة) أنقرة (وكالة الأناضول) - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في 10 يونيو/حزيران أنها عطّلت ناقلة نفط في خليج عُمان كانت تنتهك الحصار المفروض على إيران. وأصدرت سنتكوم بيانًا بهذا الشأن عبر حساب شركة X الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر البيان أن ناقلة النفط "جلفير" التي ترفع علم غينيا بيساو، والتي كانت "تحاول نقل نفط إيراني" في انتهاك للحصار المفروض على إيران في خليج عُمان، قد تم تعطيلها بصاروخ أمس. وأشار البيان إلى أنه بعد أن "رفض طاقم الناقلة مرارًا وتكرارًا الامتثال لأوامر القوات الأمريكية"، أطلقت طائرة أمريكية "صاروخين من طراز هيلفاير على غرفة محركات الناقلة"، مضيفًا أن "هذه هي ثالث سفينة تجارية يتم تعطيلها من قبل القوات الأمريكية هذا الأسبوع". أشار البيان إلى أنه خلال الأسبوع، قامت طائرات أمريكية في المنطقة بتحييد ناقلتي النفط "إم/تي ماريفكس" و"إم/تي سيتيبيلو" المسجلتين في بالاو، مضيفًا أن "ماريفكس انتهكت الحصار بمحاولتها الوصول إلى ميناء إيراني، بينما كانت سيتيبيلو تحاول نقل النفط الإيراني". وأوضح البيان أن تسع سفن استُهدفت في إطار الحصار الإيراني الذي فرضته القوات الأمريكية في 13 أبريل/نيسان، وأن 135 سفينة استجابت للتحذيرات وغيرت مساراتها، في حين سُمح لـ 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية بالمرور. - لقي ثلاثة بحارة مصرعهم في الهجوم على "إم/تي سيتيبيلو" وكان وزير الموانئ والشؤون البحرية والممرات المائية الهندي، سارباناندا سونوال، قد صرّح سابقًا بأن ثلاثة بحارة لقوا حتفهم على متن ناقلة النفط "إم/تي سيتيبيلو" المسجلة في بالاو، والتي كان على متنها طاقم مكون من 24 فردًا، جميعهم مواطنون هنود، عندما هاجمتها القوات الأمريكية قبالة سواحل عُمان. ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن البحرية العمانية، بالتنسيق مع السفارة الهندية في مسقط، أنقذت طاقم الناقلة المكون من 21 فرداً. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Petrol tankerine füze saldırısı düzenlenmesi (dron) - Petrol tankerinden alevlerin ve dumanların yükselmesi (dron) ANKARA (AA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 10 Haziran'da Umman Körfezi'nde İran'a uygulanan ablukayı ihlal eden bir petrol tankerini füzeyle etkisiz hale getirdiğini bildirdi. CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Umman Körfezi'nde İran'a uygulanan ablukayı ihlal ederek "İran petrolü taşımaya çalışan" Gine-Bissau bayraklı "M/T Jalveer" tankerinin dün füzeyle etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Tanker mürettebatının "ABD güçlerinin talimatlarına defalarca uymaması" üzerine, bir ABD uçağının "tankerin makine dairesine iki Hellfire tipi füze" attığı belirtilen açıklamada "Amerikan kuvvetlerinin bu hafta etkisiz hale getirdiği üçüncü ticari gemi oldu." denildi. Hafta içinde bölgedeki ABD uçaklarının Palau bayraklı "M/T Marivex" ve "M/T Settebello" tankerlerini etkisiz hale getirdiği hatırlatılan açıklamada "Marivex, İran limanına gitmeye çalışarak ablukayı ihlal etmişti ve Settebello ise İran petrolü taşımaya çalışmıştı." ifadeleri kullanıldı. ABD güçlerinin 13 Nisan'da başlattığı İran ablukası kapsamında 9 geminin hedef alındığı aktarılan açıklamada, uyarılara riayet eden 135 geminin rotasını değiştirdiği, insani yardım taşıyan 42 geminin ise geçişine izin verildiği bilgisi paylaşıldı. - "MT Settebello" saldırısında 3 denizci ölmüştü Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, daha önce yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Umman açıklarında vurduğu ve tamamı Hint vatandaşı 24 kişilik mürettebatı bulunan Palau bayraklı "MT Settebello" tankerinde 3 denizcinin öldüğünü bildirmişti. The Times of India gazetesinin haberinde, Umman Donanması'nın, Hindistan'ın Muskat Büyükelçiliği ile koordineli olarak tankerde kalan 21 kişilik mürettebatı kurtardığı aktarılmıştı.
ناقلة النفط "إم تي سيتيبيلو" كان على متنها طاقم مكون من 24 شخصا جميعهم يحملون الجنسية الهندية (الأناضول)
Published On 12/6/2026

استدعت الهند، اليوم الجمعة، القائم بالأعمال الأمريكي في نيودلهي، جايسون ميكس، إلى وزارة الخارجية، وسلمته مذكرة احتجاج عقب مقتل 3 بحارة هنود بهجوم أمريكي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وذكرت مصادر رسمية هندية لوكالة الأناضول أن الخارجية الهندية استدعت القائم بالأعمال الأمريكي للمرة الثانية هذا الأسبوع وسلمته مذكرة احتجاج على الهجوم.

وأوضحت المصادر أن هذه هي مذكرة الاحتجاج الثانية التي تقدمها نيودلهي، بعد مذكرة سابقة إثر استهداف الولايات المتحدة سفينة تجارية في المياه العُمانية.

وكان وزير الموانئ والشؤون البحرية والممرات المائية الهندي، ساربانا ناندا سونوال، قد أعلن أن 3 بحارة لقوا مصرعهم في هجوم نفذه الجيش الأمريكي، الأربعاء الماضي، على ناقلة النفط "إم تي سيتيبيلو"، التي ترفع علم بالاو، قبالة سواحل عُمان، وكان على متنها طاقم مكون من 24 شخصا، جميعهم يحملون الجنسية الهندية.

وتأتي الحادثة وسط توترات أمنية مستمرة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث سُجلت في الأسابيع الماضية عدة حوادث مشابهة، شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيّرة، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول المنطقة، ثم توصلت طهران وواشنطن إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

إعلان