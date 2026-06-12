مع اقتراب اتفاق واشنطن وطهران.. إسرائيل تلوح بالخيار العسكري المستقل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل يجب أن تضمن في المستقبل قدرتها على العمل بشكل مستقل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وذلك مع الإعلان عن قرب التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

وأضاف كاتس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "أصدرتُ أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماتنا للجيش الإسرائيلي بالاستعداد وفقا لذلك".

وأشار كاتس إلى أن "الرئيس الأمريكي يتحرك حاليا نحو اتفاق مع إيران انطلاقا من حرصه على المصالح الأمريكية، بما فيها المصلحة المشتركة مع إسرائيل، والمتمثلة في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

وتابع: "نتوقع منه الالتزام بهذا المبدأ، فضلا عن مبادئ أخرى في مجال الصواريخ والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة"، وفق تعبيره.

وقال كاتس: "لن تنسحب إسرائيل من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. سيواصل الجيش الإسرائيلي الدفاع عن حدودنا ومواطنينا من قمة جبل الشيخ، وجبال لبنان، ومناطقنا في السامرة (الضفة الغربية)، ومعظم أراضي غزة، في مواجهة التهديدات التي تشكلها الجماعات والمنظمات الجهادية، وذلك كدرس أساسي مستفاد من أحداث السابع من أكتوبر".

وأضاف كاتس: "عقيدتنا الأمنية واضحة وحاسمة: نتحرك ضد التهديدات القريبة والبعيدة على حد سواء، ونسعى لتحقيق نتائج حاسمة بدلا من المساومة والتنازلات".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على نحو مفاجئ أمس الخميس إلغاءه غارات أوسع نطاقا على إيران، قائلا إن هناك اتفاقا أصبح قريبا.

ويأتي هذا الاتفاق في نهاية أسبوع شهد أكبر تصعيد في الخليج منذ وقف إطلاق النار الذي أوقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وتبادلت إسرائيل وإيران إطلاق النار للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، ثم شنت واشنطن غارات على مدى يومين على إيران التي ردت بقصف قواعد أمريكية في المنطقة.

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وقال ترمب لصحفيين في البيت الأبيض أمس: "توصلنا للتو إلى تسوية رائعة للحرب مع إيران".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة أصبح أقرب من أي وقت مضى، لكنه حث وسائل الإعلام على الامتناع عن التكهن بمضمونها إلى حين إبرامها نهائيا.