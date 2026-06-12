مشاهد مرعبة في غزة تتزامن مع احتفالات افتتاح كأس العالم

وثقت عدسات الصحفيين مشاهد قاسية ولحظات مرعبة عاشها سكان مخيم المغازي ودير البلح في وسط قطاع غزة خلال الليلة الماضية، إثر استهداف الطائرات الإسرائيلية منازل سكنية للمدنيين وأراضي زراعية.

وقد حظيت هذه اللقطات بردود فعل واسعة على منصات التواصل، على وجه الخصوص بسبب تزامنها مع حفل افتتاح نسخة كأس العالم لعام 2026، حيث انتشرت صور الحدث بشكل مكثف لدعوة شعوب العالم إلى الالتفات نحو ما يجري في القطاع المحاصر.

وتعكس الصور حجم الكتلة النارية الضخمة وحجم الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية، إلى جانب حالة الرعب والخوف التي سيطرت على صفوف السكان عقب قصف المبنى، وفي الليلة ذاتها، شهدت منطقة دير البلح تدمير مبنى سكني آخر بفعل غارات الطيران الإسرائيلي.

وفي سياق التفاعلات، عبر الصحفي محمد هنية عن أسفه، حيث أشار إلى أن هذا الجحيم المتساقط على غزة لا يلقى أي قدر من الاهتمام أمام كل ما يحصل في العالم، وأضاف أن غزة باتت منسية وكأن حرب الإبادة غير موجودة.

ومن جهتها، تحدثت الصحفية بيسان الشرافي من داخل غزة عن توقف الزمن في هذه البقعة الجغرافية منذ أكثر من عامين ونصف العام، وأكدت غياب أي شيء يعلو فوق مشهد النيران والرعب والألم والموت والجوع، وهو مشهد يتكرر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. ووصفت كيف يسير كل شيء في العالم ويتبدل ويتقدم، في حين يغيب ذلك عن غزة.

بدوره، عقد الداعية محمد الصغير مقارنة، حيث أوضح كيف يتابع العالم بشغف الألعاب النارية التي تضيء الأفق بقصد الابتهاج بانطلاق كأس العالم، بينما تضاء سماء غزة بحمم اللهب والمقذوفات دون أن يتابعها أحد، بسبب انصراف الجمهور والإعلام نحو مباريات المونديال.

كما شارك الناشط محمد الكحلوت صورة توثق لحظة وقوع الغارة الإسرائيلية، وعلق عليها بالقول إن هذا المشهد يأتي من قلب غزة في وقت افتتاح كأس العالم.

وفي السياق ذاته، نشر المدون إسلام الطيب كلمات مؤثرة، حيث بين أن هذه النيران ليست احتفالات تخص انطلاق كأس العالم، بل هي غزة الموجوعة والمنسية التي تتعرض للإبادة على مدار الساعة منذ ثلاث سنوات، على مرأى ومسمع من عالم منافق مشغول بمتابعة المونديال.

وبعد مرور 8 أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، يشهد قطاع غزة استمرار المعاناة في ظل واقع ميداني بالغ التعقيد، وقد تبددت آمال السلام بفعل خروقات عسكرية وإنسانية إسرائيلية متواصلة، مما حول القطاع إلى ساحة حرب استنزاف مستمرة وسط انسداد سياسي وتفاقم خطير في الأزمات الإنسانية والصحية.

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وعلى الصعيد الميداني، أعلن مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة عن تسجيل أكثر من 3 آلاف خرق لبنود الاتفاق، وأسفرت هذه الانتهاكات عن ارتقاء 985 شهيدا إثر القصف المستمر للأحياء السكنية، وإصابة ما يزيد على 3 آلاف شخص، بالتزامن مع إحكام الحصار واستمرار إغلاق المعابر.