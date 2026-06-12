قطر ومصر تناقشان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لاستعراض علاقات التعاون بين البلدين ومناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر بيان للخارجية القطرية أنه "جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام، كما عبرا عن تطلعهما لتوقيع الجانبين الأمريكي والإيراني الاتفاق قريبا.

وذكر البيان أن الجانبين أكدا دعمهما الكامل للمساعي الحميدة المستمرة لمعالجة كافة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، لترسيخ الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وتعزيز فرص السلام المستدام في المنطقة.