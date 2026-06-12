قتلى وجرحى في إطلاق نار أمام منزل محافظ عدن

أعلنت السلطة المحلية في عدن جنوبي اليمن سقوط قتلى وجرحى في حادثة إطلاق نار أمام منزل محافظ العاصمة المؤقتة عبد الرحمن شيخ، وسط تضارب في الروايات بشأن تفاصيل الواقعة.

وقال بيان للسلطة المحلية إن "منزل وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ تعرض لاعتداء مسلح -مساء الخميس- من أحد العناصر المنفلتة، الذي أقدم على إطلاق النار باتجاه جنود الحراسة".

وذكر البيان أن الحادث أسفر عن مقتل جندي وزوجين يحملان الجنسية السورية، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، مشيرا إلى أن الجاني لاذ بالفرار. في حين قالت مصادر صحفية إن الزوجين طبيب وطبيبة كانا مارّيْن في الطريق.

مقتل المتهم

من جهته، أورد موقع وزارة الداخلية اليمنية، نقلا عن مصدر أمني، أن أحد أفراد الحراسة المكلفين بتأمين منزل محافظ عدن في منطقة الدرين أطلق مساء الخميس، النار بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل أحد زملائه وإصابة آخرين.

وأوضح المصدر أن قوة أمنية تحركت فورا للتعامل مع الحادث والقبض على المتهم، إلا أنه واصل إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل أحد جنود شرطة الدرين وإصابة ضابط آخر، إضافة إلى إصابة أحد أفراد قوات حراسة المنشآت، وإصابة أحد عناصر حراسة مسجد الصحابة بجروح بليغة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وأضاف المصدر الأمني أن الحادثة أسفرت أيضا عن مقتل الطبيب السوري سامح أحمد أحسن وزوجته، اللذين تصادف وجودهما في محيط الواقعة، وفق البيان.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت عمليات الملاحقة والتعقب منذ اللحظات الأولى، وتمكنت لاحقا، بعد محاصرة المتهم، من التعامل معه، مما أسفر عن مقتله في موقع الحادث، مع إصابة أحد جنود الأمن الوطني.

وتأتي الحادثة بعد ساعات من انفجار في معسكر لألوية "العمالقة" الموالية للحكومة في عدن، أسفر -في حصيلة غير نهائية- عن مقتل 12 جنديا و9 جرحى.