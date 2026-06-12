وزير الطاقة الأمريكي: نساعد على خروج 7 ملايين برميل نفط يوميا من الخليج

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الجمعة، إن الجيش الأمريكي يساعد في خروج 7 ملايين برميل من النفط يوميا من الخليج العربي.

وأضاف رايت، خلال فعالية في هيوستن، أن الخام الإيراني -في المقابل- لا يخرج من مضيق هرمز.

وأشار إلى أنه يتوقع عودة التدفق الحر لجميع المنتجات عبر الخليج إذا جرى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وتابع أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيستأنف الجيش الأمريكي تدفق النفط.

وأكد رايت أن الولايات المتحدة ستستعيد تدفق النفط عبر مضيق هرمز بمساعدة إيران أو من دونها، على حد تعبيره.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية إن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين إيرانيتين كانتا تحاولان ضرب سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي أن "حركة المرور عبر المضيق مستمرة".

ويوم 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، مما أسفر عن تضرر منشآت مدنية.

وإثر تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية يوم 11 أبريل/نيسان الماضي في باكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وأسفرت تلك الإجراءات عن مناوشات بين الجانبين، مما تسبب في ارتفاعات في أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.