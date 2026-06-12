سوريا.. العثور على مقبرة جماعية في صيدنايا تعود لعام 2014

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، العثور على مقبرة جماعية بمدينة صيدنايا في محافظة ريف دمشق جنوبي البلاد، تعود إلى عام 2014.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الوزارة أنها استجابت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغ العثور على مقبرة جماعية في مدينة صيدنايا بريف دمشق "تضم رفات عدد من شهداء ثوار معارك القلمون الغربي وتعود إلى عام 2014، خلال مواجهات خاضوها ضد مليشيا النظام البائد".

وأوضحت الوزارة أن القوى الأمنية "فرضت طوقا أمنيا حول الموقع، بهدف ‏‏حماية المكان، والحفاظ على الأدلة والمعالم الموجودة فيه، وضمان عدم المساس بالمنطقة إلى ‏‏حين استكمال الإجراءات اللازمة، وفق الأصول القانونية". ‏‏

وأشارت إلى أن الفرق المختصة تعمل على اتخاذ التدابير المطلوبة للتعامل مع الموقع، ‏‏بما يضمن توثيق المعلومات وجمع الأدلة اللازمة، تمهيدا لاستكمال عمليات البحث والتحقيق.

وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أعلنت أنها "أجرت بالتنسيق مع الجهات ‏‏المختصة، تقييما ميدانيا أوليا ‏في مدينة صيدنايا استجابة لبلاغات من الأهالي ‏‏حول وجود مواقع يُشتبه باحتوائها ‏‏على رفات بشرية أو مقابر جماعية، وذلك بهدف تقدير ‏‏متطلبات الاستجابة الفنية واللوجستية ‏‏والقانونية اللازمة، للتعامل معها، وفق المعايير المهنية ‏‏والقانونية المعتمدة".

وخلال الأشهر الماضية عثرت الجهات المختصة على مقابر جماعية في عدة مناطق من ‌‏‌‏سوريا، ‌‏‌‏‌‏‌‏تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام السابق وحلفائه ‌‏‌‏خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024.

وعقب الإطاحة بنظام البعث بسوريا، اكتُشفت مقابر جماعية ضمن عمليات بحث وتمشيط في جميع أنحاء البلاد، مما يسلط الضوء على حجم الانتهاكات والفظائع التي ارتكبها النظام المخلوع.

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وتبذل حكومة الرئيس أحمد الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.