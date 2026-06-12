رئيس نيجيريا يعلن قتل 13 ألف مسلح خلال العام الماضي

أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو، اليوم الجمعة، أنه تم قتل 13 ألف "إرهابي" على الأقل في نيجيريا خلال العام الماضي، مؤكدا أن حصيلة القتلى جراء التمرد المسلح في هذا البلد انخفضت بنسبة 81% منذ توليه السلطة في مايو/أيار 2023.

وأكد تينوبو "القضاء على أكثر من 13 ألف إرهابي خلال العام الماضي"، من دون أن يحدد ما إذا كان يقصد عام 2025 أو الـ12 شهرا الماضية.

وأضاف أن "أكثر من 124 ألف مقاتل وأفراد عائلاتهم سلموا أسلحتهم منذ عام 2023 من خلال عملية الممر الآمن" التي تنفذها السلطات لإعادة تأهيل المسلحين.

يشار إلى أن نيجيريا، المتنوعة عرقيا ولغويا، تشهد انتشارا واسعا للجماعات المسلحة و"الجهادية" و"الانفصالية"، بما في ذلك جماعة بوكو حرام وتنظيم ولاية غرب أفريقيا وجماعة لاكوراوا وجماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان (أنصارو)، إلى جانب مجموعات أخرى توصف بأنها من "قطّاع الطرق".

وقد استفادت الجماعات المسلحة من الفقر والبطالة والصراعات على الموارد والانقسامات الإثنية والدينية، بينما تواجه السلطات النيجيرية صعوبات في مكافحتها بسبب اتساع مساحة البلاد وتعدد الأجهزة الأمنية وتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تغذي العنف.

وتتصاعد عمليات الخطف مقابل الفدية في المناطق الشمالية الغربية والوسطى من البلاد، وتقترب الاضطرابات من جنوب غرب نيجيريا حيث خُطف أكثر من 40 طالبا ومعلما من مدارسهم في ولاية أويو في مايو/أيار الماضي.