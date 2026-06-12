حرب مكافآت وانقلاب أدوار.. جماعة مسلحة ترصد مليوني دولار للقبض على رئيس مالي

في تطور يعكس مفارقة أمنية لافتة، عرضت جماعة مسلحة في مالي مكافأة بمليوني يورو (نحو 2.15 مليون دولار) لأي شخص ‌‌يقدم أي معلومات تؤدي إلى القبض على آسيمي غويتا قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي الذي تولى السلطة عقب انقلابين وقعا عامي 2020 و2021.

كما عرضت الجماعة مكافأة أخرى لقاء أي معلومات عن مكان وجود رئيس مالي ومكافآت أخرى للإرشاد عن كبار المسؤولين العسكريين، على غرار العقيد لاسينا ديالو والجنرال مالك ديكو.

ونشرت هذه المعلومات "سايت إنتليجنس غروب"، وهي مجموعة معنية بتتبع أنشطة الجماعات المسلحة واتصالاتها في أنحاء العالم.

وجاء بيان الجماعة المسلحة، أمس الخميس، عقب إعلان الحكومة عن مكافأة مماثلة لقاء أي معلومات تقود لزعيم الجماعة المسلحة إياد آغ غالي وقياديين آخرين.

وأسفرت هجمات هذه الجماعة، في 25 أبريل/نيسان الماضي، عن مقتل وزير الدفاع في مالي، وتسببت في اندلاع قتال في الصحراء الشاسعة شمالي البلاد. وزادت هذه الهجمات من احتمالات تحقيق مكاسب كبيرة للجماعة المسلحة في مالي.

وشنت الجماعة ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠المسلحة وجبهة تحرير أزواد، التي يهيمن عليها الطوارق، هجمات واسعة على عدة مناطق في مالي، بينها معسكر كاتي ومحيط مطار موديبو كيتا الدولي في العاصمة باماكو، إضافة لمدن كيدال وغاو في الشمال، وموبتي وسيفاري وسط البلاد.

ووُصفت هذه الهجمات بأنها الأعنف والأوسع نطاقا منذ قرابة 15 عاما، وشهدت تحالفا نادرا بين خصمين سابقين: الجماعات المسلحة والانفصاليين الطوارق.