أخبار|مالي

حرب مكافآت وانقلاب أدوار.. جماعة مسلحة ترصد مليوني دولار للقبض على رئيس مالي

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TOPSHOT - Soldiers from the National Front for the Liberation of Azawad (FLA) patrol the streets of Kidal, on May 8, 2026.
عناصر من جبهة تحرير أزواد تقوم بدورية في شوارع مدينة كيدال شمال مالي مايو/أيار الماضي (الفرنسية)
Published On 12/6/2026

في تطور يعكس مفارقة أمنية لافتة، عرضت جماعة مسلحة في مالي مكافأة بمليوني يورو (نحو 2.15 مليون دولار) لأي شخص ‌‌يقدم أي معلومات تؤدي إلى القبض على آسيمي غويتا قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي الذي تولى السلطة عقب انقلابين وقعا عامي 2020 و2021.

كما عرضت الجماعة مكافأة أخرى لقاء أي معلومات عن مكان وجود رئيس مالي ومكافآت أخرى للإرشاد عن كبار المسؤولين العسكريين، على غرار العقيد لاسينا ديالو والجنرال مالك ديكو.

ونشرت هذه المعلومات "سايت إنتليجنس غروب"، وهي مجموعة معنية بتتبع أنشطة الجماعات المسلحة واتصالاتها في أنحاء العالم.

وجاء بيان الجماعة المسلحة، أمس الخميس، عقب إعلان الحكومة عن مكافأة مماثلة لقاء أي معلومات تقود لزعيم الجماعة المسلحة إياد آغ غالي وقياديين آخرين.

Malian President Assimi Goita attends the state funeral of Defence Minister Sadio Camara, who was killed when four suicide car bombers rammed his residence, in Bamako, Mali, April 30, 2026. Mali Presidency via Facebook/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES
رئيس مالي آسيمي غويتا (وسط) يواجه تحديا أمنيا صعبا مع تنامي نفوذ الجماعات المسلحة (رويترز)

وأسفرت هجمات هذه الجماعة، في 25 أبريل/نيسان الماضي، عن مقتل وزير الدفاع في مالي، وتسببت في اندلاع قتال في الصحراء الشاسعة شمالي البلاد. وزادت هذه الهجمات من احتمالات تحقيق مكاسب كبيرة للجماعة المسلحة في مالي.

وشنت الجماعة ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠المسلحة وجبهة تحرير أزواد، التي يهيمن عليها الطوارق، هجمات واسعة على عدة مناطق في مالي، بينها معسكر كاتي ومحيط مطار موديبو كيتا الدولي في العاصمة باماكو، إضافة لمدن كيدال وغاو في الشمال، وموبتي وسيفاري وسط البلاد.

ووُصفت هذه الهجمات بأنها الأعنف والأوسع نطاقا منذ قرابة 15 عاما، وشهدت تحالفا نادرا بين خصمين سابقين: الجماعات المسلحة والانفصاليين الطوارق.

المصدر: الجزيرة + رويترز

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