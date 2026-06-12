تصعيد متواصل.. قتلى في روسيا وأوكرانيا بضربات متبادلة

تصاعدت وتيرة الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية، مع إعلان موسكو إسقاط مئات المسيّرات الأوكرانية فوق مناطق عدة، بينما واصلت كييف استهداف البنية التحتية العسكرية وخطوط الإمداد في الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا.

وأسفرت الضربات المتبادلة عن سقوط قتلى وجرحى في الجانبين، في وقت تتسع فيه رقعة الهجمات الجوية بعيدا عن خطوط المواجهة المباشرة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها تصدت ودمرت 231 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة.

يشار إلى أن الجيش الأوكراني يشن هجمات بطائرات مسيرة على قطاع النفط والغاز الروسي، وذلك ردا على استهداف القوات الروسية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

وأسفرت ضربات أوكرانية عن سقوط قتيلين وجريحين ليل الخميس الجمعة في منطقة بريانسك الروسية المحاذية لأوكرانيا، على ما أفادت السلطات المحلية.

ضربات وخسائر

وكتب حاكم منطقة بريانسك بالوكالة إيغور كوفالشوك على تلغرام "قتل مدنيان" وأُصيب شخصان بجروح جراء قصف مدفعي في سوزمكا.

يأتي ذلك بينما أسفرت ضربة بمسيّرة روسية عن مقتل امرأة وإصابة أخرى في منطقة سومي الحدودية في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون محليون الجمعة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليغ غريغوروف عبر تلغرام: "للأسف، أسفر الهجوم عن مقتل امرأة تبلغ 44 عاما.. وإصابة امرأة أخرى عمرها 33 عاما بجروح خطيرة، ويقدم الأطباء الرعاية الطبية اللازمة لها".

وأضاف أن الضربة ألحقت أيضا أضرارا جسيمة بمبنى غير سكني من ثلاثة طوابق. وكذلك أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح في منطقة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا.