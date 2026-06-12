تحت الضغط.. ترمب يحسم معركة قيادة المخابرات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، أنه يعتزم ترشيح المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك والرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاي كلايتون، لتولي منصب مدير الاستخبارات الوطنية.

وجاء ذلك، على خلفية ضغوط من الكونغرس لتعيين بديل دائم لتولسي غابارد، التي استقالت الشهر الماضي، إلى جانب معارضة قوية على قراره تعيين بيل بولتي، رئيس الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان، مديرا بالإنابة للاستخبارات الوطنية.

وتعهد الديمقراطيون بحجب صلاحيات الاستخبارات الخارجية إذا لم يقم ترمب بتسمية مدير جديد للاستخبارات الوطنية، مع دعوة عدد قليل من الجمهوريين الرئيس لتغيير مساره.

وفي منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، أشاد ترمب بكلايتون، الذي يشغل حاليا منصب مدعي عام الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك ورئيس سابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

وكتب ترمب: "قليل من الناس في أي مكان في المجتمع القانوني يحظون بالاحترام على مستوى جاي". وأضاف: "أحث مجلس الشيوخ الأمريكي على تثبيت جاي في أقرب وقت ممكن".

معركة قيادة الاستخبارات الأمريكية

وبينما تم اختيار بولتي فقط بصفة مؤقتة -بالوكالة- فإنه يمكنه من الناحية الفنية البقاء في المنصب لمدة 210 أيام بعد توليه مهامه، ومن خلال عدم ترشيحه رسميا، كان سيتحايل أيضا على تثبيت مجلس الشيوخ.

أما كلايتون فسيتطلب تثبيته تصويت الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يشغل الجمهوريون حاليا 53 مقعدا من أصل 100 مقعد.

ويأتي الترشيح بعد يوم واحد فقط من تقديم ترمب، في منشور على تروث سوشيال، نصيحة لبولتي لتقليص الموظفين في المكتب الذي يشرف وينسق بين 18 وكالة في مجتمع الاستخبارات، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي.

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وكانت غابارد، الديمقراطية السابقة التي أيدت ترمب قبل انتخابات عام 2024، قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستغادر المنصب، مستشهدة بعلاج زوجها من مرض السرطان.

وظلت مؤيدة علنية للرئيس حتى عندما بدا أن الاعتقال الأمريكي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والحرب مع إيران يقوضان موقفها الأيديولوجي الخاص.