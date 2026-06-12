الصين تعتقل باحثا أمريكيا بتهمة التجسس

اعتقلت الصين مواطنا أمريكيا للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس تُعرض الأمن القومي الصيني للخطر، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحفي إن بلاده اعتقلت الأمريكي مين زين، وهو باحث بمركز دراسات متخصص في شؤون ميانمار، بتهمة التجسس.

وأكد هذا المسؤول أن مين زين "يخضع لإجراءات جنائية إلزامية طبقا للقانون، للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس"، في إشارة إلى وضعه رهن التوقيف.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث ذاته بأن بكين أبلغت القنصلية العامة للولايات المتحدة في مدينة قوانغتشو ⁠بجنوب الصين، بهذه القضية.

وقال شخص على صلة مهنية بالمعهد لوكالة الصحافة الفرنسية، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إنّه جرى توقيف مين زين في 3 يونيو/حزيران الجاري، في مطار كونمينغ بمقاطعة يونان، المحاذية لميانمار.

ومين زين عضو مؤسس في معهد الإستراتيجية والسياسة متخصص في شؤون ميانمار، ويقوم هذا المعهد بدراسة الديناميات السياسية والنزاع والموارد المرتبطة في ميانمار التي تشهد نزاعا منذ انقلاب عام 2021.

وتطرّق العديد من منشورات المعهد إلى نفوذ الصين في المناطق الحدودية لبورما، حيث تُتهم بكين بدعم الفصائل المسلحة التي تناسب مصالحها.

ويقع مقر المعهد بمدينة شيانغ ماي شمال تايلند، وهي مركز للمنفيين السياسيين من ميانمار منذ الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديمقراطيا.