ارتفاع عدد ضحايا زلزال الفلبين وتراجع الآمال بالعثور على ناجين

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال الفلبين حتى اليوم الجمعة إلى 55 قتيلا، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين، وسط تراجع الآمال بالعثور على ناجين مع مرور الوقت واستمرار الأمطار والهزات الارتدادية.

وأفادت حصيلة حكومية صدرت، اليوم الجمعة، بتسجيل 8 وفيات جديدة، بينما بلغ عدد المفقودين 31 شخصا.

وفي إقليم سارانغاني، الأكثر تضررا، تواصل المروحيات عملياتها لنقل الغذاء والمياه إلى السكان وسط انقطاع الكهرباء، حسبما أفاد رئيس إدارة الكوارث رينيه بونسالان.

وبينما يستمر البحث عن المفقودين، يتضاءل الأمل في العثور على ناجين. وفي السياق قال بونسالان: "مرت عدة أيام منذ وقوع الزلزال، وستكون معجزة إذا تم إنقاذ أي منهم على قيد الحياة" مضيفا: "هدفنا هو انتشال جثثهم فحسب".

وتسبب الزلزال الذي بلغت شدته 7,8 درجات وضرب سواحل مينداناو، ثاني أكبر جزيرة جنوبي البلاد، في انهيار مبانٍ وانزلاق أتربة، كما استدعى إطلاق تحذيرات من أمواج تسونامي في أنحاء المنطقة.