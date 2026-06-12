أخبار|الفلبين

ارتفاع عدد ضحايا زلزال الفلبين وتراجع الآمال بالعثور على ناجين

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A drone view shows collapsed buildings after a magnitude 7.8 quake in General Santos, Mindanao Island, Philippines, June 8, 2026. GenSan DEV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. REFILE - ADDING VERIFICATION LINES Verification: - Location verified by original file metadata - Business signage, buildings and road layout matched archive imagery - Date verified by local officials
مبانٍ مدمرة وأنقاض متناثرة بعد زلزال عنيف ضرب جنوب الفلبين (رويترز)
Published On 12/6/2026

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال الفلبين حتى اليوم الجمعة إلى 55 قتيلا، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين، وسط تراجع الآمال بالعثور على ناجين مع مرور الوقت واستمرار الأمطار والهزات الارتدادية.

وأفادت حصيلة حكومية صدرت، اليوم الجمعة، بتسجيل 8 وفيات جديدة، بينما بلغ عدد المفقودين 31 شخصا.

وفي إقليم سارانغاني، الأكثر تضررا، تواصل المروحيات عملياتها لنقل الغذاء والمياه إلى السكان وسط انقطاع الكهرباء، حسبما أفاد رئيس إدارة الكوارث رينيه بونسالان.

A drone view shows a collapsed building after a magnitude 7.8 quake in General Santos, Mindanao Island, Philippines, June 8, 2026. GenSan DEV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT TPX IMAGES OF THE DAY REFILE - ADDING VERIFICATION LINES Verification: - Location verified by original file metadata - Business signage, buildings and road layout matched archive imagery - Date verified by local officials
دمار واسع جراء الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين وسط استمرار البحث عن المفقودين (رويترز)

وبينما يستمر البحث عن المفقودين، يتضاءل الأمل في العثور على ناجين. وفي السياق قال بونسالان: "مرت عدة أيام منذ وقوع الزلزال، وستكون معجزة إذا تم إنقاذ أي منهم على قيد الحياة" مضيفا: "هدفنا هو انتشال جثثهم فحسب".

وتسبب الزلزال الذي بلغت شدته 7,8 درجات وضرب سواحل مينداناو، ثاني أكبر جزيرة جنوبي البلاد، في انهيار مبانٍ وانزلاق أتربة، كما استدعى إطلاق تحذيرات من أمواج تسونامي في أنحاء المنطقة.

المصدر: الفرنسية

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