عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) وكبار قادة الأجهزة الأمنية، خصصت لبحث تطورات الملف الإيراني.

وأفادت "القناة 13" الإسرائيلية -نقلا عن مصادر سياسية- بأن المشاورات -مساء أمس الخميس- تناولت آخر المستجدات المرتبطة بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تقديرات إسرائيلية بأن فشل التوصل إلى اتفاق قريب قد يرفع احتمالات التصعيد العسكري خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب المصادر، جرى -خلال الأيام الأخيرة- بحث هذه التقديرات في اجتماعات داخلية، في ظل متابعة إسرائيلية مكثفة لمسار التفاوض والتحركات العسكرية بين الجانبين.

كما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن نتنياهو أنهى المشاورات بعد إبلاغه بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء ضربات جوية وعمليات قصف كانت مقررة ضد إيران.

وعقب ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع ترمب، تناول فيه الجانبان مذكرة التفاهم قيد الإعداد بين واشنطن وطهران تمهيدا للدخول في مفاوضات أوسع.

الضمانات المطروحة

وأوضح البيان أن نتنياهو أعرب -خلال الاتصال- عن تقديره لالتزام الرئيس ترمب بأن يتضمن أي اتفاق نهائي إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك منشآت التخصيب.

إضافة إلى فرض قيود على برنامج الصواريخ الإيرانية، ووقف دعم طهران لفصائل مسلحة في المنطقة من بينها حركة حماس وحزب الله، وأشار البيان إلى أن إسرائيل ليست طرفا في المذكرة الجاري إعدادها بين واشنطن وطهران.

وفي المقابل، أفادت تقارير بأن تل أبيب فوجئت بإعلان ترمب إلغاء الضربات المقررة، وإشارته إلى تقدم في مسار المفاوضات مع إيران، في حين نفت مصادر إسرائيلية علمها بوجود اتفاق نهائي.

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وكان ترمب قد أعلن -عبر منصته "تروث سوشال"- إلغاء عمليات عسكرية كانت مقررة ضد إيران، مشيرا إلى تحقيق تفاهمات أولية مع طهران، دون إعلان تفاصيل إضافية.

ويُعدّ البرنامج النووي الإيراني إحدى أبرز نقاط الخلاف مع الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ تعتبره تل أبيب تهديدا وجوديا لها، في حين أطلقت إيران تهديدات متكررة ضد الدولة العبرية. وفي المقابل، تؤكد القيادة الإيرانية أنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.

وفي المقابل، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من الدول خلال السنوات الأخيرة عن قلقها من أن إيران تقترب بشكل متزايد من امتلاك القدرة على إنتاج مثل هذه الأسلحة.