أعربت الأمم المتحدة -أمس الخميس- عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة قياسية، حيث بلغ المتوسط ست هجمات يوميا أسفرت عن ضحايا أو أضرار.

ووثقت الأمم المتحدة شن المستوطنين الإسرائيليين أكثر من ألف هجوم في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري 2026، مؤكدة وقوع ضحايا وأضرار في الممتلكات جراء ذلك العنف.

ووفق أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن عنف المستوطنين الإسرائيليين أثّر على أكثر من 230 منطقة في أنحاء الضفة، حسبما صرح به للصحفيين المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وذكر أنه في الأسبوع الماضي وحده أسفرت هجمات المستوطنين عن إصابة أكثر من 30 فلسطينيا، وتسببت في أضرار واسعة النطاق للممتلكات والبنية التحتية وسبل العيش.

وكشف دوجاريك أن المعدل الحالي لهجمات المستوطنين -التي تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات- يبلغ في المتوسط ست هجمات يوميا، وأنه هو الأعلى على الإطلاق الذي تم تسجيله في عام واحد.

وأكد أن عنف المستوطنين وقيود الوصول الأخرى تسببت في نزوح أكثر من 2200 فلسطيني هذا العام، فيما هُجِّر المئات بسبب هدم السلطات الإسرائيلية لمنازلهم.

فرض عقوبات

والثلاثاء الماضي، أعلن وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج وبريطانيا فرض عقوبات على شبكات تمكِّن لعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي السياق، حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيد شعبان من أن إسرائيل انتقلت إلى مرحلة "التنفيذ المكثف" لمشروعها الاستيطاني.

وقال شعبان -في بيان الخميس- إن الحكومة الإسرائيلية أقرت -منذ تشكيلها أواخر عام 2022 برئاسة بنيامين نتنياهو– إقامة 103 مواقع استيطانية جديدة.

وأمس، قالت منظمة العفو الدولية إن التسارع الحاد في وتيرة التطهير العرقي -الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية– يجب أن يدفع إلى تحرك عالمي عاجل لوقف ضم الضفة الغربية، وقطع الدعم عن الاحتلال ونظامه العنصري.

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وفي وقت سابق، أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بأن حكومة نتنياهو أقرت الأسبوع الماضي تخصيص 51 مليون دولار لإعداد مخططات بناء 69 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد الاحتلال الإسرائيلي هجماته في الضفة الغربية إلى جانب ارتفاع وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، وذلك بهدف تهجيرهم قسرا بالتزامن مع تكثيف عمليات الاستيطان.