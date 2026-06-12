أخبار|الولايات المتحدة الأمريكية

آلاف المستخدمين يبلغون عن مشكلات في فيسبوك وإنستغرام

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SANTA ROSA, PHILIPPINES - JANUARY 08: In this photo illustration, the Meta and Instagram logos are seen on screens on January 08, 2025 in Santa Rosa, Philippines. Meta has announced the discontinuation of its fact-checking program, transitioning to a community-driven model that relies on users to add context to potentially misleading posts, a move aimed at promoting free expression. This significant policy shift has raised concerns among experts about the potential increase in misinformation and hate speech on Meta's platforms, including Facebook and Instagram, as the company prepares for a new political landscape under the upcoming Trump presidency. (Photo illustration by Ezra Acayan/Getty Images)
شركة ميتا بلاتفورمز تعلن عن انقطاع خدمة التواصل الاجتماعي لدى آلاف المشتركين في العالم (غيتي)
Published On 12/6/2026
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آخر تحديث: 19:20 (توقيت مكة)

واجه مستخدمو شبكة فيسبوك، اليوم الجمعة، صعوبات في الوصول إلى خدمات شركة التواصل الاجتماعي، كما أفادت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لفيسبوك.

وأوضح المتحدث باسم الشركة آندي ستون في منشور على إكس "نحن على علم بأن المستخدمين يواجهون حاليا صعوبات في ‌‌الوصول إلى خدماتنا. ونعمل على حل هذه المشكلة".

كما أفاد موقع داون ديتيكتور دوت كوم بتسجيل أكثر من 62 ألف بلاغ عن مشكلات في فيسبوك وأكثر من 8 آلاف بلاغ عن مشكلات في إنستغرام حتى الساعة 10:11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويتتبع الموقع حالات انقطاع الخدمة من خلال تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر.

ونظرا إلى أن الأرقام على موقع داون ديتيكتور تستند إلى البلاغات التي يرسلها المستخدمون، ‌‌فقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتضررين عما يذكره الموقع.

المصدر: رويترز

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