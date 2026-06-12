آلاف المستخدمين يبلغون عن مشكلات في فيسبوك وإنستغرام

واجه مستخدمو شبكة فيسبوك، اليوم الجمعة، صعوبات في الوصول إلى خدمات شركة التواصل الاجتماعي، كما أفادت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لفيسبوك.

وأوضح المتحدث باسم الشركة آندي ستون في منشور على إكس "نحن على علم بأن المستخدمين يواجهون حاليا صعوبات في ‌‌الوصول إلى خدماتنا. ونعمل على حل هذه المشكلة".

كما أفاد موقع داون ديتيكتور دوت كوم بتسجيل أكثر من 62 ألف بلاغ عن مشكلات في فيسبوك وأكثر من 8 آلاف بلاغ عن مشكلات في إنستغرام حتى الساعة 10:11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويتتبع الموقع حالات انقطاع الخدمة من خلال تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر.

ونظرا إلى أن الأرقام على موقع داون ديتيكتور تستند إلى البلاغات التي يرسلها المستخدمون، ‌‌فقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتضررين عما يذكره الموقع.