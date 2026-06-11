واشنطن تتعهد بتعويض حلفائها في الخليج من الأموال الإيرانية

تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج العربي، محذرا من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية.

وكتب بيسنت على منصة "إكس" يقول: "إن أي أضرار تلحقها إيران بحلفائنا في الخليج ستُدفع من أموال تُستخرج من الحسابات الإيرانية".

وقال بيسنت إن هجمات طهران "لن تؤدي إلا إلى تعميق العواقب الاقتصادية والمالية التي تواجهها، وأي رسوم تُدفع لهيئة مضيق الخليج ستُعوّض بأموال تُستخرج من حساباتها".

وتُعَد هذه الهيئة وكالة إيرانية جديدة مكلفة بفرض رسوم مقابل عبور مضيق هرمز الحيوي لنقل الطاقة، وقد أغلقته طهران عمليا منذ بداية الحرب. وقالت الهيئة، الخميس، إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا بالكامل حتى إشعار آخر.

وسبق لبيسنت أن قال إن واشنطن لن تتسامح مع محاولات فرض نظام رسوم في مضيق هرمز، مهددا بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على الجهات المشاركة في هذا الأمر.

وجاءت تصريحاته في وقت أطلقت واشنطن تهديدات جديدة في سياق الحرب مع الجمهورية الإسلامية، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، إنه سيشن ضربات جديدة على إيران، وسينتقل لاحقا إلى استهداف بنيتها النفطية الأساسية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا حربا ضد إيران في أواخر فبراير/شباط الماضي، امتدت إلى الشرق الأوسط وأربكت سلاسل إمدادات الطاقة الرئيسية، متسببة في ارتفاع حاد بأسعار الطاقة.