مهاجرون تحت الضغط.. صدمة في بريطانيا والبابا يناشد ضمير العالم

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم الخميس، عن صدمته إزاء موجة العنف الأخيرة التي اندلعت في مناطق مختلفة في بريطانيا، في وقت دعا فيه الفاتيكان زعماء العالم إلى معاملة إنسانية أكبر للمهاجرين الفارين من الفقر والحرب.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، قال تورك إن أطرافا مختلفة استغلت هذه الهجمات -التي اندلعت مؤخرا في بريطانيا- لترويج خطابات مثيرة للانقسام ضد مجتمعات معينة على أساس العرق والإثنية، وذلك بهدف تأجيج الكراهية والعنف.

وأضاف تورك في بيانه: "إن اتخاذ الآخرين كبش فداء وتجريدهم من إنسانيتهم أمر مرفوض تماما. كما أن العنف ضد الأفراد، وإحراق المنازل، وتخريب الممتلكات، وترهيب هذه المجموعات بشكل مُتعمد، هي ممارسات مدانة ومرفوضة".

وشدد المفوض السامي على أن السياسيين والقادة يتحمّلون مسؤولية مضاعفة للامتناع عن تبني خطابات تؤجج التوترات أو تلصق الوصمة بمجتمعات بعينها.

بريطانيا في معمعة

يأتي رد فعل مفوض الأمم المتحدة بعد أعمال عنف اندلعت الثلاثاء، استهدف فيها مثيرو شغب في أيرلندا الشمالية لليلتين على التوالي أقليات عرقية ومقيمين أجانب بإحراق منازل ومركبات ردا على هجوم بسكين اتُّهم فيه رجل سوداني بمحاولة القتل.

وبموازاة ذلك نُشرت أيضا لقطات مصورة عبر كاميرات مثبتة على أجساد رجال الشرطة لهجوم وقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة ساوثهامبتون الإنجليزية.

وأثار هجوم بلفاست تساؤلات فورية حول وضع المشتبه به كمهاجر، بما في ذلك من بعض السياسيين، حيث دعا جافين روبنسون، زعيم الحزب الوحدوي الديمقراطي، السلطات إلى الحد من "الهجرة غير المنضبطة"، بينما صرح رايان هندرسون، مساعد قائد الشرطة في أيرلندا الشمالية، بأن الهجوم أثار "موجات من الصدمة عبر المجتمع، مما تسبب في قلق حقيقي".

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وتلقي ردود فعل المسؤولين الضوء على زيادة المشاعر المعادية للمهاجرين في بريطانيا مع خروج أكثر من مسيرة لليمين المتطرف خلال الأسابيع الأخيرة للدعوة إلى تشديد القيود على الهجرة وطرد المهاجرين غير النظاميين، في وقت ترى فيه أحزاب شعبوية أن سياسة اللجوء التي تتبعها بريطانيا سمحت بدخول خطرين للبلاد.

وفي وقت سابق من شهر يونيو/حزيران، ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاحتجاجات العنيفة التي اندلعت على صلة بقضية شاب يبلغ من العمر 18 عاما ‌‌جرى تقييده بالأصفاد وهو يحتضر بعد أن قال قاتله زورا إنه تعرض لهجوم عنصري، وقال إن استغلال هذه القضية لإثارة التوتر أمر "لا يُغتفر".

وبينما تتواتر فيه حوادث الغرق الجماعية للمهاجرين عبر المانش وفي البحر المتوسط، ويُمنع فيه مشجعون من عدة دول من دخول الولايات المتحدة لمتابعة مباريات كأس العالم، تواصل بريطانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سياساتها في تشديد قيود الهجرة وحرية التنقل عبر العالم.

"الكرامة الإنسانية لا جنسية لها"

وخلال زيارته إلى جزر الكناري الإسبانية، إحدى أكثر مناطق أوروبا استقبالا للمهاجرين، دعا البابا ليو بابا الفاتيكان زعماء العالم إلى معاملة المهاجرين بإنسانية أكبر، محذرا من أن التاريخ سيدين مَن سمحوا بمعاناة الفارين من الحرب أو الفقر.

وفيما وصفه بأنه "مناشدة لضمير" السياسيين في أوروبا والمجتمع الدولي، قال البابا، وهو أول أمريكي يتولى البابوية، إن "الكرامة الإنسانية لا جنسية لها، ولا تفقد قيمتها عند عبور أي حدود بين الدول"، محذرا في ميناء أرجينيجين بجزيرة جران كناريا، من الاعتياد على مشاهدة معاناة الناس وإحصاء القتلى.

وكانت منظمات إغاثة أطلقت على الميناء اسم "رصيف العار" بعد أن تقطعت السبل بنحو ألف مهاجر في ظروف مزرية هناك خلال الأشهر الأولى من جائحة "كوفيد-19".

وأثار البابا ليو، الذي تبنى لهجة أكثر حزما في معارضته لتوجهات القيادة العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية، غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد انتقاده اللاذع لسياساته المتشددة المعادية للمهاجرين.

ويزور البابا الأرخبيل الإسباني قبالة الساحل الغربي لأفريقيا، في إطار جولة تستغرق أسبوعا في إسبانيا، حيث من المقرر أن يلتقي الجمعة بنحو ألف مهاجر.

وتعد هذه الجزر وجهة لمهاجرين يخاطرون بحياتهم لعبور مياه المحيط الأطلسي، غالبا على متن قوارب صغيرة متهالكة ومكتظة، مما يؤدي إلى وفيات ومفقودين في البحر.

"مسارات قانونية وآمنة"

وأظهرت بيانات رسمية أن جزر الكناري، التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن البر الرئيسي لإسبانيا، استقبلت رقما قياسيا بلغ 46843 مهاجرا غير شرعي في عام 2024، مقارنة مع ما يقل عن ألف مهاجر في 2015. وفقا لمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية، لقي أكثر من ثلاثة آلاف شخص حتفهم عام 2025 أثناء محاولتهم الوصول إلى الجزر.

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وقال البابا ليو أمام البرلمان الإسباني يوم الاثنين إن التقاعس عن تقديم المساعدة لمهاجري العالم يمثل تحديا "للأساس الأخلاقي للنظام الدولي". ودعا اليوم الخميس إلى إيجاد "مسارات قانونية وآمنة" للهجرة وإلى تعاون المجتمع الدولي من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير التمويل لإنقاذ المهاجرين الذين يواجهون الخطر في البحر.

وأضاف أن العالم عليه أن يبذل المزيد من الجهد للقضاء على الفقر والحروب والفساد والعوامل الأخرى التي تدفع الناس للفرار من دولهم.

وقال خوان كارلوس لورينزو، منسق اللجنة الإسبانية للاجئين في جزر الكناري، إن زيارة البابا ليو إلى جزر الكناري تمثل "محطة هامة، وتأكيد قوي على الدفاع عن حقوق الإنسان والاحترام والكرامة التي يستحقها جميع الناس، بغض النظر عن أصولهم".