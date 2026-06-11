للمرة الـ19 منذ الحرب.. قصف يقطع الكهرباء عن محطة زاباروجيا النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أن قصفا ليليا تسبب في قطع شبكة الكهرباء الخارجية عن محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، التي تخضع للسيطرة الروسية.

وأوضحت الوكالة في بيان أن الضربة استهدفت، أمس الأربعاء، محطة كهرباء فرعية تغذي المنشأة النووية.

وأكدت أن المنشأة تعتمد حاليا على مولدات ديزل للطوارئ لتشغيل أنظمة تبريد مفاعلاتها الستة المتوقفة، وضمان الحفاظ على الوظائف الأساسية للسلامة النووية.

وتقع محطة زاباروجيا في جنوب أوكرانيا، وتُعَد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وواحدة من أكبر 10 محطات للطاقة النووية في العالم، وتحتوي على 6 مفاعلات نووية، ووقعت تحت سيطرة القوات الروسية في مارس/آذار 2022.

وفي السياق ذاته، طمأنت الوكالة بأنها لم ترصد أي تسرب إشعاعي، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية، وهذا الانقطاع هو التاسع عشر لمصدر الطاقة الخارجي عن المحطة منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022.

وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن تكرار انقطاع الكهرباء "يسلط الضوء على هشاشة شبكة الكهرباء والأخطار التي تواجه السلامة النووية خلال الحرب".

وتستعد المحطة لإصلاح خط الكهرباء الرئيس المعطل منذ 24 مارس/آذار الماضي، في ظل وقوعها قرب خط المواجهة جنوب أوكرانيا.

يُذكر أن القوات الروسية سيطرت على محطة زاباروجيا في الأيام الأولى للحرب، ويتبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات المستمرة بتعريض المنطقة لخطر كارثة نووية جراء الهجمات المتكررة قرب المنشأة.