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قتلى وجرحى بانفجار في معسكر لقوات ألوية العمالقة بعدن

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المصدر: حساب السلطة المحلية بالعاصمة عدن على فيسبوك نص المنشور: المحافظ عبدالرحمن شيخ يتفقد جرحى انفجار معسكر العمالقة ويشدد على أهمية إيلائهم الرعاية الطبية الكاملة عدن- خاص ١١ يونيو ٢٠٢٦ تفقد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، عبد الرحمن شيخ، اليوم الخميس، جرحى الانفجار الذي وقع بمعسكر قوات العمالقة بمنطقة الممدارة، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى مستشفيي عدن الخيري والنقيب بمديرية المنصورة. وخلال الزيارة، التي رافقه فيها وكيلا محافظة عدن محمد سعيد المفلحي وغسان الزامكي، اطمأنّ المحافظ شيخ على أحوال الجرحى، واستمع من الكوادر الطبية إلى شرحٍ وافٍ حول مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.
محافظ عدن عبدالرحمن شيخ يتفقد جرحى انفجار معسكر العمالقة (حساب السلطات المحلية في عدن على فيسبوك)
Published On 11/6/2026

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار في معسكر لألوية "العمالقة" الموالية للحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة إن الحادث ناجم عن انفجار مخزن ذخيرة في المعسكر، دون تفاصيل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها "سقط 12 قتيلا من قوات العمالقة في حصيلة غير نهائية و9 جرحى في انفجار معسكر الصولبان".

وأفادت السلطات المحلية في عدن بأن وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ قدّم التعازي إلى أسر ضحايا الحادث، ووجّه الجهات المختصة بسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للجرحى والمصابين، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية المطلوبة، دون ذكر حصيلة القتلى والجرحى.

كما وجّه المحافظ بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، ورفع تقرير أولي يتضمن نتائج التحقيق والتوصيات اللازمة، بما يُسهم في كشف أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.

وتحتضن عدن عدة معسكرات، بينها تابعة لقوات ألوية العمالقة التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي.

وفي يناير/كانون الثاني بحثت الحكومة مع وفد من تحالف دعم الشرعية خطة لإخراج المعسكرات من داخل عدن، للحفاظ على طابعها المدني.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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