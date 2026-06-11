قتلى وجرحى بانفجار في معسكر لقوات ألوية العمالقة بعدن

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار في معسكر لألوية "العمالقة" الموالية للحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة إن الحادث ناجم عن انفجار مخزن ذخيرة في المعسكر، دون تفاصيل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها "سقط 12 قتيلا من قوات العمالقة في حصيلة غير نهائية و9 جرحى في انفجار معسكر الصولبان".

وأفادت السلطات المحلية في عدن بأن وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ قدّم التعازي إلى أسر ضحايا الحادث، ووجّه الجهات المختصة بسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للجرحى والمصابين، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية المطلوبة، دون ذكر حصيلة القتلى والجرحى.

كما وجّه المحافظ بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، ورفع تقرير أولي يتضمن نتائج التحقيق والتوصيات اللازمة، بما يُسهم في كشف أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.

وتحتضن عدن عدة معسكرات، بينها تابعة لقوات ألوية العمالقة التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي.

وفي يناير/كانون الثاني بحثت الحكومة مع وفد من تحالف دعم الشرعية خطة لإخراج المعسكرات من داخل عدن، للحفاظ على طابعها المدني.