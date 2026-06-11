زفاف جماعي لمبتوري الأطراف في غزة

شهدت منطقة المواصي جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة حفل زفاف جماعي لـ40 عريسا وعروسا من الأشخاص ذوي الإعاقة ومصابي الحرب.

وجاء الحفل ضمن مبادرة اجتماعية نظمتها جمعية فلسطينية بهدف دعم هذه الفئة والتخفيف من الأعباء الاقتصادية المترتبة على الزواج في ظل الظروف الراهنة.

وجاء الحفل بتنظيم من "جمعية قناطير الخير" الفلسطينية، وبتمويل ورعاية من متبرعين من الشعب المغربي، وبمشاركة عدد من المؤسسات والجهات الإغاثية والشبابية التي قدمت مساعدات عينية ومالية للمشاركين.

وأوضح حازم سليمان، أحد المشاركين في تنظيم الحفل، للجزيرة أن المستهدفين من هذا النشاط هم من الأشخاص ذوي الإعاقة ومصابي الحرب الذين يعانون من إصابات متعددة.

وقال سليمان إن من بين العرسان المشاركين من يعاني من بتر في الأطراف، ومنهم من فقد عينا واحدة، إضافة إلى وجود إعاقات سمعية وحركية مثل الشلل النصفي.

واشتمل الحفل على فقرات فنية وتراثية متعددة، حيث قدمت فرقة شعبية عروضا للدبكة على أنغام الأناشيد والأغاني التراثية الفلسطينية، كما ارتدت العرائس المشاركات الزي التراثي الفلاحي التقليدي.

وتخلل الفعالية تقديم مجموعة من المساعدات المالية والعينية للمتزوجين من جهات ومبادرات مختلفة، وشملت مساعدات مالية مقدمة من الجهة الداعمة. كما قدمت جهات محلية مساعدات شملت خياما سكنية وطرودا غذائية.