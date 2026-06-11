غارات جديدة على جنوب لبنان وتحذيرات شمال إسرائيل

شنت إسرائيل فجر الخميس غارات على مناطق في جنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إعلانها رصد إطلاق صواريخ ومسيّرات من لبنان نحو شمال إسرائيل.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت وادي برغز وبلدة الشهابية جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي المقاصد في مدينة النبطية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وبعدد من السيارات المركونة أمامه.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية -ليلا- صير الغربية وعدشيت وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، ومحيط مستشفى النجدة الشعبية في النبطية ومستديرة كفررمان.

وأمس الأربعاء، قُتل 21 شخصا وأصيب آخرون، بغارات إسرائيلية استهدفت بلدات وقرى جنوبي لبنان، ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

تحذيرات بإسرائيل

من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت ‌‌توجيها احترازيا بعد رصد عمليات إطلاق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وحث على دخول المناطق المحمية عند تفعيل التحذير.

وأضاف أنه رصد عمليات إطلاق صواريخ من لبنان نحو عدة تجمعات سكنية في شمال إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مسغاف عام بعد رصد مسيّرة من لبنان.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، والذي خلّف 3696 قتيلا و11 ألفا و413 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، رغم هدنة بدأت في 17 أبريل/نيسان الماضي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.