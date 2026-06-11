ضربات أمريكية على إيران وتفعيل دفاعات وسماع انفجارات

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت شن ضربات "دفاعية إضافية" ضد أهداف متعددة في إيران، في حين أفاد إعلام إيراني بتفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس وسماع أصوات انفجارات في جزيرتي كيش وقشم و بندر عباس.

ويأتي هذا بعد تأكيد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة ستنفذ ضربات قوية ضد أهداف داخل إيران وفق شروطها وبما يخدم مصالحها العملياتية.

وأوضح هيغسيث وجود تنسيق كامل مع البيت الأبيض وفريق التفاوض، لافتا إلى أن الضربات المرتقبة تهدف إلى تعزيز الموقفين العسكري والدبلوماسي ودفع طهران نحو قبول اتفاق، وفق قوله.

وأشار وزير الحرب الأمريكي إلى أن الرئيس دونالد ترمب منح إيران فرصة للتوصل إلى صفقة، لكنه مستعد لاتخاذ خيارات عسكرية إذا رفضت الاستجابة، مضيفاً أن القيادة المركزية جاهزة لتنفيذ ضربات جديدة بأوامر رئاسية في حال استمرار ما وصفه بـ"المماطلة".

وشدد على أن واشنطن تحتفظ بسرية خططها العسكرية، مع تطوير مستمر لبنك الأهداف استنادا إلى معلومات استخباراتية محدثة.

وأكد الوزير أن الولايات المتحدة قادرة على التأثير في إيران بدرجة أكبر مما تستطيع طهران التأثير به، لافتا إلى أن الضربات ستستهدف قدرات تسعى إيران إلى تطويرها، بما في ذلك منع امتلاك سلاح نووي.

كما أشار إلى أن الحصار على الموانئ الإيرانية مستمر، مع تأمين الملاحة في مضيق هرمز وحماية ناقلات النفط والسفن التجارية.

واعتبر أن أمام إيران خيارين: الاستجابة للمفاوضات أو مواجهة تصعيد عسكري، مؤكدا أن فريق التفاوض الأمريكي مستعد لإبرام اتفاق وصفه بـ"المفيد" لطهران.

دفاعات إيرانية

في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات بعيدة قرب جزيرة كيش دون تحديد مصدرها، فيما ذكرت وكالة "مهر" تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس دون تسجيل انفجارات.

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كما أفادت وكالة "مهر" أيضا بسماع دوي انفجار في محيط مدينة ميناب بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، تلاه وقوع انفجار آخر في مدينة سيريك بالمحافظة نفسها.

وفي تطور لاحق ذكرت الوكالة تفعيل منظومات الدفاع الجوي غرب العاصمة طهران، دون صدور تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجارات أو أسبابها، بينما قال التلفزيون الإيراني إن "5 مقذوفات معادية استهدفت موقعا في منطقة كرغان" بمدينة ميناب جنوبي إيران.

وقد نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر عسكرية تأكيدها أن طهران سترد فورا على أي هجوم، ولن تتردد في فرض معادلات جديدة.

تأهب إسرائيلي

وعلى الجانب الإسرائيلي قالت القناة 12 إن الجيش الإسرائيلي "يرفع حالة التأهب استعدادا لإمكانية استئناف القتال مع إيران".

كما نقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤولين قوله إن "إسرائيل في حالة تأهب وتستعد لاحتمال استئناف القتال إذا أطلقت إيران صواريخ ردا على ضربة أمريكية".

ضغط للتفاوض

ويأتي هذا بعد أن نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أن من بين الخيارات المطروحة لدى الإدارة الأمريكية تنفيذ عملية عسكرية واسعة وقصيرة للضغط على إيران لتغيير موقفها التفاوضي، بالتوازي مع اجتماع يعقده الرئيس ترمب مع فريقه الأمني لبحث احتمالات توجيه ضربات جديدة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في البنتاغون أن الهجمات الأخيرة تُعد شكلا من "الدبلوماسية القسرية" وتهدف إلى الضغط على إيران لإجبارها على تقديم تنازلات خلال المفاوضات.

كما أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الهدف من الضربات هو دفع طهران إلى توقيع اتفاق، محذرين في الوقت نفسه من أنها قد تؤدي إلى تصعيد عسكري.

وفي وقت سابق أمس قال الرئيس ترمب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة" مجددا، بعد هجمات شنتها الليلة الماضية بدعوى الرد على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز.

وفي تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق، لكن إيران تواصل المماطلة"، مشيرا إلى أنه لا يريد اتفاقا مثل الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي وقت سابق، قال ترمب -في تصريحات لفوكس نيوز- إنه يقترب من إصدار أوامر بشن ضربات جديدة لإيران، مؤكدا أن طهران أضاعت وقتا طويلا في مفاوضات كان يمكن أن تفضي إلى اتفاق يحقق لها "مكاسب عظيمة".