إخلاء مبنى البنتاغون بعد انتشار "مواد خطيرة" في الهواء

قررت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، إغلاق عدة طوابق وممرات داخل مبنى وزارة الحرب (البنتاغون) وإخلاء طوابق أخرى بسبب حادث مواد خطيرة، بحسب شبكة "سي إن إن".

بدورها، نقلت رويترز عن مسؤولي إطفاء ‌‌‌‌في مقاطعة أرلينغتون بولاية فرجينيا الأمريكية، قولهم: إن "عناصر الإطفاء في البنتاغون يتعاملون مع واقعة تتعلق بمواد خطيرة".

وأوضحت دائرة إطفاء مقاطعة أرلينغتون أن وحداتها، بما في ذلك فريق المواد الخطيرة، أُرسلت إلى مبنى الوزارة حيث تقوم بالتعامل مع "حادثة مواد خطيرة".

وفي أول تعليق رسمي، قال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في تغريدة على موقع إكس: إن "البنتاغون يمتلك أنظمة متطورة لضمان سلامة المبنى وشاغليه، وقد رصدت هذه الأنظمة مشكلة في جودة الهواء تستدعي اتخاذ تدابير احترازية ريثما يتم تحديد مدى خطورتها".

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون أن الوزارة تنفذ بروتوكولات الحماية المتعارف عليها، بما في ذلك الاحتماء داخل المنطقة المتضررة.

ولاحقا ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر، أن ‌‌واقعة المواد الخطيرة التي أدت إلى إغلاق البنتاغون نتجت عن "إنذار ‌‌كاذب".