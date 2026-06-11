إصابة ضابطين إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة في جنين

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن اثنين من قواته أصيبا إثر انفجار عبوة ناسفة في جنين بالضفة الغربية.

وذكرت المتحدثة باسم الجيش، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "في وقت سابق من اليوم الخميس، وأثناء نشاط عملياتي لقوات جيش الدفاع في منطقة مدينة جنين التابعة للواء منشيه، وقع انفجار عبوة ناسفة".

وتابعت: "نتيجة لانفجار العبوة، أُصيب ضابط في جيش الدفاع بجروح خطيرة، كما أُصيب ضابط صف في جيش الدفاع بجروح طفيفة. تم إخلاء الضابط وضابط الصف لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلتيهما".

وأفاد مراسل القناة "14" الإسرائيلية أن العبوة انفجرت عندما التقطها أحدهما.

ومنذ يناير/ كانون الثاني 2025 تصعد إسرائيل عملياتها العسكرية في مدن وبلدات ومخيمات شمالي الضفة، لا سيما في محافظتي جنين وطولكرم.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1169 فلسطينيا في الضفة الغربية، وأصابوا 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف فلسطيني وتهجير 33 ألفا.