"صحوة الصراصير".. شباب الهند يواجهون حكومة مودي

أطلق "حزب الصراصير الهندي"، ذو الشعبية الواسعة، حملة احتجاجية على مستوى البلاد اليوم الخميس، حيث تجمّع مئات الطلاب والشباب المؤيدين في مدينةٍ على بعد 120 كيلومترا جنوب شرق بومباي، في أحدث استعراض لقوة الحركة الشبابية في مواجهة حكومة ناريندرا مودي.

وجاء التجمع في جامعة "سافيتريباي فولي بونه" عقب أول احتجاج شعبي كبير للحزب في نيودلهي الأسبوع الماضي. وطالب المتظاهرون باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان على خلفية مزاعم بوجود مخالفات في الامتحانات وتسريب متكرر للأسئلة.

وتحدث مؤسس الحزب أبهيجيت ديبكي، وهو خبير في مجال الاتصالات السياسية وطالب في جامعة بوسطن، إلى المؤيدين قائلا: "إن اليوم الخميس يمثل بداية حملة وطنية أوسع"، معلنا عن خطط لتنظيم احتجاجات في مدن أخرى، وقال إن المؤيدين "سيعودون إلى نيودلهي في وقت لاحق من هذا الشهر إذا لم يستقل وزير التعليم".

وقال ديبكي، الذي عاد مؤخرا من الولايات المتحدة لقيادة الحملة، للصحفيين: "لا يمكن للحكومة أن تتجاهل الشباب".

هموم المهمشين

وظهرت الحركة في مايو/أيار بعد أن أثارت تصريحات قاضي المحكمة العليا، التي شبّه فيها بعض الشباب العاطلين عن العمل بـ"الصراصير"، موجة غضب عارمة.

وتبنى أنصار الحركة هذا المصطلح كرمز للصمود، مما ساعد المجموعة على حشد أكثر من 22 مليون متابع على إنستغرام.

ومنذ ذلك الحين، توسّعت رسالة الحركة لتشمل مخاوف بشأن البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومساءلة الحكومة. وتمزج حركة "الشباب العاطل عن العمل" (CJP) بين الفكاهة الساخرة والنقد السياسي.

ويُطلق أنصار الحركة على أنفسهم، على سبيل المزاح، لقب "العاطلين عن العمل" و"المتواجدين باستمرار على الإنترنت"، بينما حصدت مقاطع الفيديو والصور الساخرة من البطالة والفساد والخلل السياسي ملايين المشاهدات. كما اتخذت العديد من حسابات "CJP" الساخرة الصرصور رمزا سياسيا ساخرا.