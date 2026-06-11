حماس: توافق فلسطيني حول المرحلة الثانية لخطة ترمب

قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والعضو بوفد المفاوضات، إن "لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية الجارية في العاصمة المصرية القاهرة، تجري بشكل إيجابي وبنّاء"، مشيرا إلى وجود حالة توافق على موقف وطني موحّد من خارطة الطريق المقدمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأضاف بدران في تصريح اليوم الخميس: "نواصل أيضا لقاءاتنا مع الوسطاء بروح إيجابية ومسؤولة، بهدف إنجاح الجولة الحالية وحماية شعبنا الفلسطيني، وإفشال أهداف ومخططات الاحتلال".

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن هذه الجولة حققت تقدما حقيقيا يمكن البناء عليه، داعيا إلى "إلزام الاحتلال الصهيوني المجرم بوقف الانتهاكات والجرائم في غزة، والالتزام بتطبيق التزاماته كاملة".

وتجري المفاوضات الفلسطينية في وقت تستمر فيه الخروقات اليومية للجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حيث أسفرت عن استشهاد 981 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و111 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

استشهاد فلسطينيين في غزة

واليوم الخميس استُشهد فلسطينيان وأصيب 4 أشخاص آخرين، جراء استهدافات إسرائيلية متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة وسط القطاع لوكالة الأناضول باستشهاد الفلسطيني إسلام حسن صالح (40 عاما) وإصابة آخر إثر غارة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفتهما في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، استقبل مستشفى الشفاء جثمان الشاب الفلسطيني أُبيّ فروانة إثر استشهاده في قصف مباشر من مسيّرة إسرائيلية استهدف سطح منزله في منطقة المغربي بشارع الثلاثيني وسط المدينة.

وفي شمال القطاع، أفاد شهود عيان ومصدر طبي، بإصابة سيدة بجروح خطيرة إثر إطلاق نار إسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة غربي بلدة بيت لاهيا. كما أُصيب فلسطينيان بجروح متوسطة إثر انفجار مسيّرة إسرائيلية قرب مدنيين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

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وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بينما استهدفت الزوارق الحربية ساحل المدينة بالقذائف وإطلاق النار. كما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه مناطق شرقي مخيم المغازي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد نحو 73 ألف فلسطيني وأُصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.