أخبار|فلسطين

حماس تتهم السلطة بتبادل الأدوار مع الاحتلال في ملاحقة المقاومين

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Palestinian Authority police forces can be seen violently arresting a Palestinian man on 12 March 2017 [Issam Rimawi/Anadolu Agency]
حماس قالت إن اعتقال الاحتلال لمطاردين فلسطينيين فور الإفراج عنهم من سجون السلطة يمثل "سلوكا معيبا وغير وطني" (الأناضول - أرشيف)
Published On 11/6/2026

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أجهزة السلطة الفلسطينية بمواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفتها بـ"حالة فجة من التماهي وتبادل الأدوار" تستهدف ملاحقة المقاومين في الضفة الغربية المحتلة ووأد العمل المقاوم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن اعتقال قوات الاحتلال لمطاردين فلسطينيين فور الإفراج عنهم من سجون السلطة، يعكس تنسيقا مباشرا بين الجانبين، مضيفة أن هذه الممارسات تمثل "سلوكا معيبا وغير وطني" يتناقض مع تطلعات الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد العدوان.

وحذرت حماس من خطورة استمرار هذا النهج، مشيرة إلى أنه يأتي في وقت تتعرض فيه الضفة الغربية لهجمات متزايدة من قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين، مما يستدعي موقفا وطنيا موحدا يضع حدا لملاحقة المقاومين، بحسب البيان.

Palestinian policemen detain a Palestinian protester during an anti-Israel protest against what organizers say are recent visits by Jewish activists to al-Aqsa mosque, in the West Bank city of Hebron November 7, 2014. In recent months, a campaign for the prayer ban on Jewish worshippers at the site, known to Muslims as the Noble Sanctuary and to Jews as Temple Mount, to be overturned, led by settler activists, has gathered momentum, raising alarm among Palestinians and Muslims further afield who fear that the Islamic oversight of the compound that has existed since the crusades is threatened. Prime Minister Benjamin Netanyahu insists the status quo will not change, but his reassurances have done little to calm nerves or religious sensitivities. Tensions over the compound, the third holiest site in Islam and the holiest place in Judaism, have fueled daily clashes between Israeli security forces and Palestinians in Jerusalem in recent weeks. REUTERS/Mussa Qawasma (WEST BANK - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION)
أفراد من الشرطة الفلسطينية يعتقلون متظاهرا خلال احتجاج في مدينة الخليل بالضفة الغربية (رويترز – أرشيف)

وصمة عار

ورأت الحركة أن اعتقال الاحتلال لعشرات المقاومين عقب الإفراج عنهم من سجون السلطة "وصمة عار" و"طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني"، مع ما وصفتها بحرب إبادة وتطهير عرقي متواصلة.

ودعت حماس السلطة وأجهزتها الأمنية إلى التوقف الفوري عن اعتقال المقاومين والمطلوبين، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإنهاء ما وصفتها بـ"مهزلة التنسيق الأمني"، مطالبة بالانحياز إلى الشارع الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاحتلال.

كما دعت الحركة مختلف القوى والتيارات الفلسطينية إلى تبني موقف وطني جامع لرفض التنسيق الأمني، وممارسة الضغط لوقف ممارسات الأجهزة الأمنية، وتوفير الحماية للمقاومين في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت، أمس الأربعاء، الأسير المحرر مصعب قوزح بعد يومين فقط من الإفراج عنه من سجون أجهزة السلطة. وكان قوزح قد تحرر ضمن صفقة "طوفان الأحرار"، ثم اعتقلته السلطة مدة وجيزة عقب الإفراج عنه.

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وفي واقعة مشابهة، اعتقلت قوات الاحتلال -في 25 مارس/آذار الماضي- الشاب سرّاء رداد من منزله في بلدة صيدا شمال طولكرم، بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه من سجون السلطة الفلسطينية.

المصدر: الجزيرة

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