الخارجية السورية تحقق في تسريب معلومات حساسة إثر هجوم إلكتروني

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، فتح تحقيق في هجوم إلكتروني أدى إلى الكشف عن معلومات حساسة، وذلك عبر نشر وثائق على صفحة خُصصت لذلك على تطبيق تلغرام.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إنها بدأت بإجراء "تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها".

وتشمل هذه الوثائق مراسلات رسمية بين السفارات ومعلومات متعلقة بالوافدين السوريين ورواتب موظفين.

ونُشرت الوثائق، التي يتصل معظمها بالفترة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، على قناة تلغرام خُصصت لهذا الأمر.

وأكدت وزارة الخارجية أن "أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية"، مضيفة أنها "ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها".

وحثت على "ضرورة ‏‏الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء ‌‏‌‏المعلومات، والتنبه إلى أن بعض المواد ‏‏المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها رقميا، مما ‌‏‌‏قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو ‏‏تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع".