22 دولة تتهم إيران بتنفيذ هجمات وعمليات أمنية على أراضيها

طالبت 22 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، إيران اليوم الخميس بوقف فوري لما وصفته بـ"مهاجمة أفراد على أراضيها"، محذرة من أن هذه الممارسات تقوض السيادة الوطنية.

وندد البيان المشترك الصادر عن هذه الدول بما قال إنه استخدام من قبل أجهزة الأمن الإيرانية لعصابات إجرامية دولية ومحلية في تنفيذ عمليات شملت دولا في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

وأشار البيان إلى تورط أجهزة استخبارات الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له في "مؤامرات قاتلة وأعمال خبيثة"، تستهدف معارضين إيرانيين وصحفيين، بالإضافة إلى مصالح ومجتمعات يهودية وإسرائيلية.

وأكدت الدول الموقِّعة في بيانها أن "محاولات القتل أو الاختطاف أو المضايقة أو الترهيب أو مهاجمة أفراد على أراضينا بأي شكل كان، تقوض السيادة الوطنية والمعايير الدولية"، مشددة على عزمها الجماعي لحماية بلدانها وشعوبها من هذه التهديدات.

وتضمن البيان اتهاما مباشرا لإيران بالوقوف وراء حملة هجمات في أنحاء أوروبا، تبنتها جماعة "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" التي يزعم البيان أنها مرتبطة بطهران.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات على أهداف في المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا، بما في ذلك طعن رجلين يهوديين وأعمال حرق عمد لمؤسسات في شمال لندن خلال الأشهر الأخيرة.

البيان المشترك الصادر عن هذه الدول:

محاولات القتل أو الاختطاف أو المضايقة أو الترهيب أو مهاجمة أفراد على أراضينا بأي شكل كان، تقوض السيادة الوطنية والمعايير الدولية.

تصنيف واتهام

وفي وقت سابق، صنفت أستراليا الحرس الثوري الإيراني "دولة راعية للإرهاب"، بعد اتهام طهران بالوقوف وراء هجمات بينها حرق كنيس في ملبورن ومقهى في سيدني، وهو ما دفع أستراليا حينها لطرد السفير الإيراني وسحب سفيرها من طهران، في حين وصفت الخارجية الإيرانية آنذاك تلك القرارات بأنها "غير مبررة".

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وظهرت "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" لأول مرة على الساحة الإعلامية والأمنية في أوائل مارس/آذار 2026، وجاء هذا الصعود المفاجئ عقب الحرب العسكرية الواسعة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط 2026 والتي أطلقت عليها الولايات المتحدة "الغضب الملحمي".

يُذكر أن قائمة الدول الموقِّعة على البيان تضم كلا من: ألبانيا، وأستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وبلغاريا، وكندا، وجمهورية التشيك، والدانمارك، وإستونيا، وفرنسا، وفنلندا، وألمانيا، وأيرلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، والبرتغال، والسويد، والولايات المتحدة.