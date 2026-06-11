بعد هجمات إيرانية.. صفارات إنذار في البحرين واعتراضات جوية بالكويت

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الخميس، إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق، في حين قال الجيش الكويتي إن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية، وذلك في أعقاب تأكيد الحرس الثوري الإيراني شن هجمات ضد ما سماه أهدافا أمريكية في المنطقة ردا على ضربات شنها الجيش الأمريكي.

ودعت الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه فورا إلى أقرب مكان آمن، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.

بدورها، أفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بأن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف جوية معادية، وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، مؤكدة ضرورة التزام الجميع بإرشادات الأمن والسلامة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي إغلاق الأجواء مؤقتا وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة، بسبب ما وصفته باعتداءات إيرانية آثمة، مضيفة أن إعادة فتح الأجواء ستتم فور زوال أسباب الخطر.

هجمات إيرانية

وقد أكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع في البحرين والكويت ردا على ضربات أمريكية على إيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وقال الحرس الثوري "استهدفنا 18هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين".

كما قال الجيش الإيراني إنه استهدف هوائيات الاتصالات والمنشآت الرادارية التابعة لمنظومة "باتريوت" الخاصة بالأسطول الأمريكي الخامس في البحرين.

وأوضح أنه نفذ هجوما بطائرات مسيّرة انتحارية استهدف الأسطول الأمريكي الخامس، ردا على ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية على جنوب إيران، بينما أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع الهجوم باستخدام مسيّرات تابعة للجيش.

ولاحقا، أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف ما سماه مواقع تمركز مقاتلات أمريكية ومنشآت عسكرية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، باستخدام 12 صاروخا.

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وقال الحرس الثوري إن ضرباته تلك أسفرت -وفق بيانه- عن تدمير المنشآت المستهدفة وعدد كبير من المقاتلات الأمريكية، مشددا على أن عملياته ستستمر ما دامت "الأعمال العدوانية" مستمرة.

وكان المجلس الوزاري الـ167 لمجلس التعاون الخليجي قد أدان في وقت سابق أمس الهجمات الإيرانية، واعتبرها انتهاكا لسيادة الدول وتهديدا لأمن المنطقة.

وحذّر المجلس إيران -في بيان- من أن هجماتها على البحرين والكويت والأردن بمسيرات وصواريخ تقوض فرص الحوار وتزيد التوتر، مؤكدا أنها لا تخدم أي تقارب.

وأكد المجلس تضامنه الكامل مع تلك الدول مشددا على أن أمن دول المجلس "كل لا يتجزأ"، وأن منظومات الدفاع الجوي الخليجية تتعامل مع التهديدات بكفاءة عالية.

كما أدانت قطر "بشدة" في وقت سابق الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الكويت والبحرين، معتبرة أنها تمثل انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا واضحا للقانون الدولي.

وأثارت الهجمات الإيرانية التي استهدفت مطار الكويت الدولي ومنشآت مدنية في كل من الكويت والبحرين الأسبوع الماضي موجة تنديد عربية.