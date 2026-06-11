باكستان تؤكد استمرار وساطتها بين واشنطن وطهران

أعلنت باكستان، الخميس، مواصلة دورها في جهود الوساطة الرامية إلى خفض التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة رفضها لسياسات التصعيد العسكري.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، على ضرورة اللجوء إلى تسوية تفاوضية شاملة لمعالجة الملفات العالقة، رغم الضربات الأمريكية الأخيرة والرد الإيراني عليها.

وقال المتحدث الباكستاني إن قنوات التواصل الدبلوماسية بين واشنطن وطهران عبر إسلام آباد لا تزال مفتوحة، مشيرا إلى استمرار انخراط باكستان وقطر في مساعي الوساطة، ومثمّنا الدور الذي تضطلع به الدوحة في هذا السياق.

وأعرب أندرابي عن قلق بالغ إزاء التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة في المنطقة، مؤكدا أن الدبلوماسية والحوار يظلان الخيارين الرئيسيين اللذين ينبغي أن يحتكم إليهما جميع الأطراف للتوصل إلى حلول مستدامة تضع حدا لحالة الاحتقان الراهنة.

وشدد المسؤول الباكستاني على أن بلاده لم تفقد الأمل في تحقيق اختراق دبلوماسي، مؤكدا استمرار الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، وموجها رسالة مباشرة إلى الأطراف المعنية بقوله: "لا ينبغي إسدال الستار على دور الوساطة الذي تؤديه باكستان".

هجمات متبادلة

وتقود إسلام آباد، منذ أسابيع، تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد المرتبط بالملف الأمريكي الإيراني، حيث استضافت جولات محادثات مباشرة وغير مباشرة بين مسؤولين من الجانبين، في إطار مساع لصياغة مسار يقود إلى وقف إطلاق النار، بالتوازي مع تنسيق وثيق مع كل من تركيا وقطر لدعم هذه الجهود.

ويأتي هذا الحراك في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأمريكية، مساء الأربعاء، تنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع داخل إيران، وصفتها بأنها "إجراءات دفاعية إضافية" نُفذت بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الضربات الأمريكية طالت مواقع في جاسك وسيريك وقشم، متسببة بأضرار في برج اتصالات ومنشآت مائية، مؤكدا أن قواته ردت بهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية، بينها الأسطول الخامس في البحرين، وقاعدتا الأزرق في الأردن وعلي السالم في الكويت.

تنسيق باكستاني تركي

وفي سياق متصل، دعت باكستان وتركيا جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، مؤكدتين أن الحوار يظل السبيل الأمثل لتفادي الانزلاق إلى مواجهة أوسع.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية بأن محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي هاكان فيدان، مساء الأربعاء، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأوضحت أن الجانبين ناقشا مستجدات التصعيد، وأعربا عن أملهما في التوصل إلى حلول دبلوماسية شاملة تسهم في إنهاء التوتر الراهن وتحقيق سلام عادل واستقرار مستدام في المنطقة، مؤكدين استمرار التنسيق السياسي والأمني الوثيق، وتعزيز التشاور رفيع المستوى بين إسلام آباد وأنقرة دعما للشراكة الإستراتيجية بين البلدين.