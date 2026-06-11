الجرب والكدمات وفقدان الوزن.. كيف تبدلت ملامح أبو صفية بعد أكثر من عام بسجون إسرائيل؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلات واسعة مع الظهور الأول للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، خلال جلسة محاكمة إسرائيلية عُقدت الأربعاء، ظهر فيها الطبيب مقيد اليدين والقدمين وبحالة صحية متدهورة بشكل لافت. وظهر أبو صفية عبر اتصال بالفيديو من داخل زنزانته، في أول ظهور علني له منذ أكثر من عام.

ملامح الإعياء وآثار التعذيب

وأكثر ما استوقف رواد الفضاء الرقمي التغير الكبير في ملامح الطبيب، حيث بدت على وجهه كدمات واضحة وعلامات تعذيب، مع ظهور آثار على بعض مناطق ذراعيه.

وأشار رامي عبده، مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى معالم تغير شكل أبو صفية، لافتا إلى آثار التعذيب التي ظهرت تحت عينه اليسرى، فضلا عن علامات إرهاق شديد يبدو أنها ناجمة عن الحرمان من النوم.

كما أظهرت الصور فقدانا واضحا في الوزن يُرجح ارتباطه بسوء التغذية أو التجويع، بالإضافة إلى ظهور علامات لما وصف بأنه "الجرب المصاب"، وهو مرض جلدي على ذراعه اليسرى، في حين بدت كدمات على الذراع اليمنى يعتقد أنها نتيجة الضرب والتعذيب.

وعلق المرصد الأورومتوسطي على مشاهد ظهور أبو صفية في السجن الإسرائيلي بالقول إن الدكتور حسام هو طبيب أطفال فلسطيني أنقذ مئات الأطفال في غزة، وقد ظهر عبر شاشة تلفزيون خلال جلسة محكمة إسرائيلية أخيرة، بينما لا يزال محتجزا لدى السلطات الإسرائيلية وفي الحبس الانفرادي.

وأوضح المرصد أن السلطات منعت حضوره شخصيا إلى قاعة المحكمة، وأبقته مكبلا بالأغلال طوال الوقت، مشيرا إلى أن اللقطات كشفت حجم الإرهاق والتعب الواضح عليه، في ظل استمرار حرمانه من الرعاية الطبية بعد أشهر من التعذيب وسوء المعاملة منذ اعتقاله.

هذه المشاهد أثارت حالة واسعة من الغضب بين جمهور منصات التواصل، الذين اعتبر كثير منهم أن الدكتور حسام أبو صفية "لم يرتكب جرما ولا يحمل تهمة، سوى أنه إنسان حمل رسالة الرحمة والإنسانية، ووقف إلى جانب المرضى والجرحى في أحلك الظروف".

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ورأى ناشطون أن "تهمته الوحيدة أنه أدى واجبه الإنساني بكل إخلاص وثبات، ولم يتخل عن رسالته رغم كل المخاطر والتحديات"، داعين إلى الدعاء له بفك أسره وعودته إلى أهله ومحبيه سالما معافى.

وتوقف آخرون أمام دلالات استمرار اعتقاله، متسائلين: "هذا طبيب، وتهمته أنه لم يغادر مكان عمله، ورفض التخلي عن مرضاه في مستشفى كمال عدوان شمال غزة.. أي قوانين يحتكم إليها العالم حين يسكت على جريمة اعتقاله؟".

كما تساءل مغردون ما إذا كانت صورة قاعة المحكمة الإسرائيلية "الأنيقة" يمكن أن تحجب ما تعرض له الدكتور حسام أبو صفية من تهديدات لاحقته طوال سنوات الإبادة، ومن حصار وإصابات وفقد وقتل لرفاقه، إلى جانب حصار مستشفى كمال عدوان وقصفه أكثر من مرة.

وذكّر البعض بمشهد وداعه لابنه الذي قُتل في أكتوبر/تشرين الأول 2024، حين اضطر إلى دفنه في ساحة مستشفى كمال عدوان المحاصر آنذاك، متسائلين إن كان بالإمكان فصل هذه المشاهد المؤلمة عن مشهد ظهوره الحالي وهو مكبل في زنزانته، بعد أن تحول من طبيب ينقذ الأرواح إلى أسير يواجه الإهمال والتعذيب.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اعتقلت حسام أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، في وقت كانت فيه المنشأة الطبية تواصل عملها وسط ظروف الحرب.