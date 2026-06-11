حين يصعب استبدال الإنسان.. مهارات بشرية تهزم الذكاء الاصطناعي

يخشى العديد من العاملين أن تحل الآلات محلهم مع تسارع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي. ولكن ماذا لو امتلك البشر صفات إنسانية بامتياز، وأساسية للنجاح المهني، يصعب على الذكاء الاصطناعي استبدالها؟

ويرى خبراء بيئة العمل أنه مع ازدياد اعتماد الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، فإن تنمية المهارات الشخصية، كالتعاطف والتفكير النقدي واتخاذ القرارات الأخلاقية، أمر جدير بالاهتمام لمساعدة الموظفين على أن يصبحوا لا غنى عنهم.

وحسب ماريا فلين، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة "وظائف للمستقبل" -وهي منظمة غير ربحية تُعنى بتطوير القوى العاملة- فإن المهارات الأكثر مقاومة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي هي تلك التي تُعَد الأكثر تميزا بالإنسانية على امتداد مختلف القطاعات والمهن".

وترى فلين أن من بين هذه المهارات "بناء العلاقات، وحل النزاعات، والقدرة على توجيه وتحفيز الآخرين، والحكم الأخلاقي".

وأشارت فلين إلى أنه حتى في إعلانات الوظائف التقنية، مثل دعم تكنولوجيا المعلومات، تصرح المؤسسات بأنها تبحث عن مرشحين يتمتعون بمهارات تواصل جيدة وروح المبادرة القيادية.

وتوضح قائلة: "بدأنا باستخدام مصطلح المهارات الدائمة وننظر إليها على أنها قدرات تدوم فعلا، بمعنى أنها تحافظ على قيمتها رغم التحولات الاقتصادية والتغيرات التكنولوجية واضطرابات سوق العمل".

وتابعت: "في ظل التقدم الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، خاصة الآن، نعتقد أن المهارات الدائمة هي التي تجعل العامل ذا قيمة حقيقية في عمله، بغض النظر عن الأدوات والتقنيات المتاحة".

وفيما يلي 5 مهارات يُنصح بتنميتها بناء على المجالات التي يرى الخبراء أن البشر ما زالوا يتفوقون فيها على الذكاء الاصطناعي.

التعاطف

يُعَد تفسير لغة الجسد وفهم ما بين السطور لاستخلاص ما لا يُصرّح به علنا من المهارات التي يرى كثيرون أن البشر هم الأجدر بأدائها. كما أنها تُعزز القدرة على إظهار التعاطف، والحساسية لمشاعر الآخرين سمة مرغوبة في العاملين.

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ويؤكد أستاذ إدارة الأعمال في كلية هارفارد للأعمال ماركو إيانسيتي أنه لمس ذلك بنفسه خلال إقامته في المستشفى.

ويوضح أن "للممرضة تأثير إنساني بالغ الأهمية. فهي تشعر بالمريض، وتتواصل معه، وتقدم له الرعاية التي تعد في غاية الأهمية وأتذكر أوقاتا كنتُ فيها مريضا في المستشفى، وكانت الممرضة بمثابة نعمة من السماء.. هل كنت لأسمح لروبوت بالقيام بالأمر نفسه؟ بالطبع لا. كان هناك تواصل إنساني ثمين للغاية".

ويرى إيانسيتي أن الذكاء الاصطناعي قد يُفيد في المستشفيات من خلال تولي المهام الروتينية، مثل الأعمال الورقية، مما يتيح للممرضات وقتا أطول لتقديم رعاية رحيمة للمرضى.

بناء العلاقات

يظل بناء علاقات شخصية متينة مع الزملاء والعملاء وأصحاب المصلحة مهارة قيمة، ويقول الخبراء إن نماذج الذكاء الاصطناعي تجد صعوبة في محاكاتها.

وعلى سبيل المثال، يمتلك مندوبو المبيعات ملفات أو قواعد بيانات تحتوي على معلومات اكتسبوها عن عملائهم من خلال التفاعل المباشر.

يقول إيانسيتي: "هناك عملاء وثقوا بك واشتروا منتجاتك على مدار السنوات العشر الماضية. هذه قيمة يصعب نقلها إلى الذكاء الاصطناعي".

كما تُعَد المهارات الشخصية بالغة الأهمية عند نشوب النزاعات وتقول فلين: "سيظل وجود عنصر بشري في دائرة صُنع القرار لإدارة التوقعات، وتلطيف الأجواء، وبناء العلاقات اللازمة، وتسريع إنجاز العمل على أكمل وجه، أمرا بالغ الأهمية".

وتؤكد كولين أدلر، مديرة قسم تحليل الموارد البشرية في "شركة غارتنر الاستشارية"، أن حل النزاعات صفة أساسية للمديرين.

وتضيف: "لا يزال الموظفون تحت إدارة مديريهم، ويؤثر المديرون والقادة على مشاعرهم، كما يؤثر زملاء العمل أيضا على مشاعرنا. ولا يزال الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى أسلوب يحاكي التواصل البشري، لكن هذا قد يتغير، ولا أعتقد أننا وصلنا إلى ذلك بعد".

وتذكر أدلر أن "بيئات العمل تتغير بسرعة، ويشعر العديد من الموظفين وكأنهم ينتقلون من ديناميكية صعبة إلى أخرى. وبينما لا تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي مساعدة الموظفين على الشعور بتحسن حيال هذا الغموض، تستطيع القيادات القوية مساعدة فرقها.

التفكير النقدي

تجمع نماذج الذكاء الاصطناعي المعلومات وتنتج استجابات، لكنها قد تنتج نتائج غير دقيقة، لذا من المهم التشكيك في مخرجاتها.

وتقول أماليا كوفمان، مطورة دورات ومحاضرة في قسم التعليم المستمر بجامعة كاليفورنيا: "إن تطوير معرفة معمقة بمجالك يُساعدك على ملاحظة متى تكون نتائج الذكاء الاصطناعي حول مواضيع من مجال عملك غير صحيحة".

وانطلاقا من ذلك تؤكد أنه "يجب أن تمتلك القدرة على الإدراك والتفكير النقدي والخبرة في الموضوع لفهم هذه النتائج ومعرفة متى تكون خاطئة. عليك التحقق من معلوماتك".

وفي دراسة نُشرت في مجلة ساينس، اختبر باحثون في جامعة ستانفورد 11 نموذجا شائعا. وأظهرت أنظمة الذكاء الاصطناعي أن روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تميل إلى مجاملة المستخدمين وتأكيد مشاعرهم، حيث تُؤيد تصرفاتهم بنسبة 49% أكثر من البشر.

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لذا، فإن التريث والتفكير النقدي عند قراءة نتائج الذكاء الاصطناعي يُساعد في الحد من ميله إلى الموافقة المفرطة مع المستخدمين.

الضمير

يقول الخبراء إن القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، أو الإصغاء إلى الضمير، مهارة فطرية لدى الإنسان.

أحيانا، يعتمد الناس على أحاسيسهم الجسدية لتوجيه قراراتهم، ويرى إيانسيتي أن "الحدس هو شعور داخلي، وليس مجرد نمط من المعلومات يمر عبر الدماغ. إنه في الواقع رد فعل عاطفي يختلف جوهريا عن طريقة عمل الذكاء الاصطناعي، على الأقل في هذا الجيل منه".

ويتساءل إيانسيتي: "عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات مصيرية، مثل استخدام القوة العسكرية الفتاكة، هل تريد شيئا يفتقر إلى المشاعر الإنسانية، ولا يمتلك جسدا مرتبطا بالذكاء؟ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتظاهر بامتلاك ضمير لأنه قرأ عن ماهية الضمير، لكنه في الحقيقة لا يملك ضميرا".

ويرى أن "بإمكان البشر وضع معايير أو ضوابط، في نماذج الذكاء الاصطناعي لمساعدة هذه النماذج على اتخاذ قرارات أخلاقية. لكن يبقى التدخل البشري ضروريا، لأنه من الصعب جدا تصميم نموذج أخلاقي لكل شيء. ومن الأفضل بناؤه حول حالة استخدام محددة، كالتوظيف مثلا".

القرارات التقديرية

لا تقتصر أوجه قصور الذكاء الاصطناعي حاليا على المسائل الأخلاقية فقط. فالقدرة على ابتكار أفكار إبداعية واتخاذ قرارات في المواقف الغامضة أثناء وضع الإستراتيجيات أو تطوير هوية العلامة التجارية، على سبيل المثال هي مهارة بشرية مهمة أخرى، بحسب الخبراء.

تقول هيذر ستيفانسكي، رئيسة قسم التعلم والتطوير في شركة ماكينزي للاستشارات الإدارية: "لا نعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيتمكن من محاكاة ذلك، وإذا اعتمدنا جميعا على حلول الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات، فكيف سنتميز حقا؟".

وحسب فلين، فإن البشر يتخذون قراراتهم بناء على مجموعة من المعارف والخبرات الحياتية. وتنبه إلى أن الذكاء الاصطناعي يستمد معلوماته من كم هائل من البيانات، لكنه لا يجيد التعامل مع المناطق الرمادية.

وأوضحت أن القدرة على رؤية جميع جوانب القضية وإضافة السياق اللازم لا تزال، في الوقت الراهن، شكلا من أشكال الذكاء الذي يمتلكه البشر بدرجة أكبر من الذكاء الاصطناعي.

وتخلص فلين إلى القول: "إن ما يميزنا كبشر، في رأيي، سيظل هو ما يسهم في ازدهار مجتمعنا بطرق مثمرة، وسيكون من الضروري، ونحن نواجه مستقبلا سريع التغير، أن نسلط الضوء على هذه الجوانب، وأن نوليها اهتماما، وأن نجعلها سمات يمكن للناس تحديدها والتعبير عنها والشعور بالرضا عنها".