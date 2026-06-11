إيران تعلن إغلاق هرمز وواشنطن تصفه بالادعاء الكاذب

أعلنت إيران، فجر الخميس، إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، في خطوة وصفتها بأنها رد مباشر على الضربات الأمريكية الأخيرة، في حين سارعت الولايات المتحدة إلى نفي الإعلان واعتبرته "ادعاء كاذبا"، مؤكدة استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر المضيق الحيوي.

وقال مقر "خاتم الأنبياء"، المسؤول عن إدارة العمليات الحربية في الجيش الإيراني، إن قرار الإغلاق يشمل كافة السفن، بما فيها ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرا من أن أي محاولة للعبور ستواجَه بإطلاق النار.

وفي السياق، شددت بحرية الحرس الثوري الإيراني على أن إغلاق المضيق سيستمر "حتى إشعار آخر"، مبررة الخطوة بما وصفته بـ"الانتهاكات الأمريكية المتكررة لشروط وقف إطلاق النار".

وأكد قائد بحرية الحرس أن قواته "ستتعامل بحزم" مع أي محاولة لعبور السفن، داعيا إلى الامتناع الكامل عن المرور عبر المضيق حفاظا على السلامة.

وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز جاء نتيجة "انعدام الأمن الناجم عن الاعتداءات الأمريكية"، محذرا من أنّ الاقتراب من المنطقة سيُعتبر "تعاونا مع العدو".

وفي سياق متصل، قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري إن إيران "ستحوّل المنطقة إلى جحيم للأمريكيين" إذا استمرت واشنطن في سياساتها.

وذكر التلفزيون الإيراني أن صور الأقمار الصناعية أظهرت غياب حركة المرور في المضيق، ما يعكس -وفق الرواية الإيرانية- بدء تطبيق قرار الإغلاق ميدانيا.

"ادّعاء كاذب"

في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بشكل قاطع صحة الإعلان الإيراني، مؤكدة أن "ادعاءات الحرس الثوري بشأن إغلاق مضيق هرمز غير صحيحة"، ومشددة على أن الملاحة البحرية مستمرة دون انقطاع.

وأوضحت سنتكوم أن السفن التجارية وناقلات النفط واصلت عبورها للمضيق دخولا وخروجا خلال الليل، كما نفت مزاعم إيرانية بشأن مهاجمة سفينة حربية أمريكية في المنطقة.

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ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية، مساء الأربعاء، تنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع داخل إيران. مشيرة في بيان إلى أن العمليات "ضربات دفاعية إضافية" جاءت بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكدت القيادة الأمريكية أن الهجمات تشكل ردا على ما اعتبرته "عدوانا غير مبرر ومستمر" من جانب إيران، وذلك عقب تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الذي أعلن أن بلاده ستشن "هجمات قوية" تستهدف منشآت رئيسية داخل إيران.

وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق إتمام ثلاث موجات من الهجمات على أهداف إيرانية، ردا على إسقاط مروحية أمريكية وهجمات استهدفت قواتها وسفنا تجارية.

من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إن الضربات الأمريكية استهدفت مواقع في جاسك وسيريك وقشم، ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات وتدمير منشآت مائية، مشيرا إلى أن قواته ردت بهجمات باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية، بينها الأسطول الخامس في البحرين وقاعدتا الأزرق في الأردن وعلي السالم في الكويت.