أمير قطر يبحث في اتصال مع ترمب مستجدات الأوضاع بالمنطقة

أفاد الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الخميس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيان أصدره الديوان الأميري، فقد بحث الاتصال العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما المستجدات المتعلقة بالجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف البيان أن أمير قطر والرئيس الأمريكي استعرضا نتائج المشاورات والتفاهمات التي تمت بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أفضت إلى إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة في إطار المسار التفاوضي.

وخلال الاتصال أكد ترمب أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية بمشاركة ودعم عدد من الدول الشقيقة والصديقة، من بينها دولة قطر، مع استمرار الجهود لاستكمال الإجراءات النهائية تمهيدا للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق.

بدوره، رحّب أمير قطر بالجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، كما أعرب عن شكره للرئيس الأمريكي على جهوده المبذولة في دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد.

وأكد دعم دولة قطر لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة.