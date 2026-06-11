أردوغان: الإسرائيليون "وحوش" وسيدفعون ثمن الدماء التي أراقوها

شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، هجوما على إسرائيل، وقال إنها لا تقوم بحكومتها الحالية سوى بالقتل ونشر الفتنة والتوتر والاضطراب في المنطقة.

وفي كلمة ألقاها بالعاصمة أنقرة، وصف أردوغان الإسرائيليين بـ"الوحوش التي تشم رائحة الدم"، وسيدفعون عاجلا أم آجلا ثمن الدماء التي أراقوها، مشيرا إلى أن لبنان يتعرض للمعاناة بسبب ما أسماها "صهيونية متوحشة".

وأكد أن إسرائيل تتبع اليوم طريقة زعيم النازية في ألمانيا أدولف هتلر، لكن "عاقبتها ستكون عاقبة الظالمين في التاريخ".

وقال إن "تركيا تساعد المظلومين حول العالم من جانب وتعمل على مواجهة وملاحقة المجرمين من جانب آخر"، مشيدا بالهلال الأحمر التركي في جهوده للوقوف إلى جانب المظلومين والمحتاجين.

وتحدث أردوغان في كلمته عن المساعدات التي قدمتها بلاده إلى أهالي قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن، مؤكدا أن هذه المساعدات تصل عن طريق مكتب الهلال الأحمر الذي في غزة.

وتأتي كلمته في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عدوانها على جنوب لبنان وعلى قطاع غزة، متسببة في سقوط المزيد من الضحايا، وفي معاناة إنسانية كبيرة.

وكان الرئيس التركي قال أمس الأربعاء – خلال كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي – إن الهجمات التي نفذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"شبكته الإجرامية" في سوريا ولبنان وصلت إلى مستوى أصبح يهدد تركيا أيضا، محذرا من أن "أمن تركيا لا يبدأ من حدودها الجنوبية أو من ولاية هاتاي، بل من حلب ودمشق وبيروت".