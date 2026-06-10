ماذا جرى في رامات ديفيد؟ صور فضائية ترصد تغيرا داخل قاعدة جوية إسرائيلية

عادت قاعدة "رامات ديفيد" الجوية، الواقعة جنوب شرق حيفا، إلى واجهة المشهد مجددا في أعقاب موجة التصعيد الأخيرة بين إيران وإسرائيل، إذ كشفت صور أقمار اصطناعية حديثة عن تغيرات بنيوية داخل إحدى منشآت القاعدة التي تعد من أبرز ركائز سلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة الشمالية.

وأظهر تحليل أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، عبر المقارنة بين صورتين التقطهما القمر الاصطناعي الأوروبي "سنتينال-2" في الخامس والثامن من يونيو/حزيران الجاري، "تغيرا موضعيا" في محيط منشأة ترجح المؤشرات أنها حظيرة طائرات أو مبنى خدمي داخل القاعدة.

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وبينما ظهر الموقع في صورة الخامس من يونيو/حزيران ببصمة بصرية منتظمة، رصدت صورة الثامن من الشهر ذاته تباينات في اللون ومستويات الانعكاس الراداري والضوئي داخل المساحة المستهدفة، وهي مؤشرات بصرية تدل على حدث طرأ على المنشأة خلال هذه الأيام الثلاثة.

ويتقاطع هذا الرصد مع ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، إذ قالت إن تحليلا لصور أقمار اصطناعية يظهر أنه من المحتمل أن تكون حظيرة "هانغر" في القاعدة قد تضررت خلال التصعيد مع إيران.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن إحدى المنطقتين المتضررتين كانت تستخدم على ما يبدو لمركبات الدعم والمعدات، بينما كانت الأخرى نقطة تزويد بالوقود وخدمة لطائرات مقاتلة.

كما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الصور، مبينة أن القاعدة تضم 5 أسراب طائرات، بينها مقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة، وأنها كانت خلال الحرب هدفا متكررا لحزب الله، نظرا لوقوعها على بعد نحو 50 كيلومترا من الحدود مع لبنان.

ولفتت الصحيفة إلى أن نشر الخبر تم بموافقة الرقابة العسكرية الإسرائيلية.

وتأتي تلك الصور في ظل قيود تحد من إتاحة صور الأقمار الاصطناعية العالية الدقة في مناطق عدة من الشرق الأوسط، بما يضيق هامش التحقق البصري المستقل من الأضرار داخل إسرائيل وإيران ومناطق أخرى تشهد تصعيدا عسكريا.

القاعدة في عين "الهدهد"

وفي سابقة تاريخية استطاعت مسيّرة "الهدهد" الإيرانية الصنع -التي يملكها حزب الله اللبناني– اختراق كل الأنظمة الدفاعية للقاعدة في يوليو/تموز 2024، ونشر الحزب حينها مشاهد قال إنها توثق "مقر قيادة القاعدة الجوية ومنصات القبة الحديدية بجوارها وقبة الاتصالات ومرآب وأقسام الصيانة ومساكن الضباط وغيرها من المراكز التابعة للقاعدة الجوية".

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وبحسب ما كتبه الحزب في المشاهد التي بثها للقاعدة، فإنها "الوحيدة في الشمال الإسرائيلي وتضم مجموعة من الاختصاصات الجوية".

وأشار إلى أن القاعدة "تضم مقاتلات حربية ومروحيات قتالية ومروحيات النقل والإنقاذ ومروحيات الاستطلاع البحري ومنظومات حرب إلكترونية هجومية".

الموقع والبنية التحتية

تعد "رامات ديفيد" من أهم القواعد العسكرية في إسرائيل، وقد أنشأتها بريطانيا عام 1942 شمالي فلسطين إبان عهد الانتداب، وهي واحدة من 3 قواعد جوية رئيسية وأكبر قاعدة عسكرية في القطاع الشمالي، إضافة إلى قدرتها على تأدية مهام متنوعة على مستوى سلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك مهام الرصد والاستطلاع والاعتراض والإنزال وتنفيذ الهجمات.

وتقع القاعدة في سهل مرج بن عامر -أو ما يسمى "سهل زرعين"- وسط شمال إسرائيل في مثلث جغرافي بين جنوب شرق حيفا وجنين وطبريا وبالقرب من الخط الأخضر الفاصل بين الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 1948.

وقد شُيّدت القاعدة في منطقة منخفضة لا ترتفع عن مستوى سطح البحر إلا نحو 55 مترا، وتحيط بها من كافة الجهات هضاب وتلال ومرتفعات تمثل متاريس دفاعية طبيعية تحميها من هجمات الطائرات الحربية المنخفضة.

وتشغل قاعدة رامات ديفيد مساحة 10.5 كيلومترات مربعة، وتحتوي على 3 مدرجات للإقلاع والهبوط يبلغ طول اثنين منها نحو 2400 متر، أما المدرج الثالث فيبلغ طوله نحو 2600 متر.

وتضم كذلك منصات لإطلاق طائرات التجسس المسيرة، وتشتمل على حظائر للطائرات تحت الأرض تحميها من الصواريخ وتمنع تحديد موقعها بدقة، كما تحتوي على معسكرات متخصصة ومدرسة لتعليم الطيران ومرافق أخرى مثل الملاعب والأسواق.

وتحيط بالقاعدة قرية سكنية خارجية محصنة دفاعيا تقع على بعد 650 مترا تم تجهيزها بمجمع سكني يضم نحو 1700 شقة سكنية للضباط والعاملين في القاعدة وأسرهم، إضافة إلى مرافق متعددة، مثل الملاعب والمدارس والمحال التجارية ومستشفى.

وشاركت القاعدة منذ تأسيس إسرائيل في جميع حروبها وفي عديد من العمليات والنشاطات العسكرية والحربية، وقد كان من اختصاصها تنفيذ عمليات عسكرية في المناطق العربية المجاورة، مثل الأردن ولبنان وسوريا والعراق ودول الخليج العربي، إضافة إلى عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.