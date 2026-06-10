قتلى بغارات إسرائيلية جنوب لبنان وإنذارات جديدة بإخلاء القرى

قُتل 6 لبنانيين وأُصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، في حين أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية.

وأفاد الدفاع المدني بجنوب لبنان للجزيرة بمقتل 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة طيردبا بقضاء صور.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صديقين في قضاء صور، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح.

وفي سياق التصعيد، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة عند المدخل الغربي لبلدة الدوير في جنوب لبنان صباح اليوم.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات أنصارية وبنعفول في قضاء الزهراني، ودير قانون النهر وطيردبا وكفردونين في قضاء صور، إضافة إلى النبطية الفوقا.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن بلدة كفررمان تعرضت فجرا لغارات جوية مكثفة ترافقت مع قصف مدفعي متقطع، في حين شهدت مدينة النبطية خلال الليل غارات استهدفت محيط مبنى فرع مصرف لبنان وحي الميدان، إلى جانب غارات طالت بلدتي عدشيت وكفررمان.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدتي الغسانية وأنصارية في قضاء صيدا جنوب لبنان، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة الريحان في قضاء جزين.

وتعرضت بلدتا سجد والمحمودية في قضاء جزين بمحافظة الجنوب، والقصيبة في محافظة النبطية، لقصف مدفعي، في حين استهدف القصف ليلا بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي.

وفي بلدة القليعة، أدى سقوط صاروخين إلى اندلاع حريق، بينما واصل الطيران الحربي الإسرائيلي التحليق على علو منخفض فوق مدينة صور وبلدات محيطها، وسُجّل تحليق لطائرات مسيّرة فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.

إنذارات إخلاء

في غضون ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان عدد من القرى الجنوبية بضرورة الإخلاء الفوري، حيث دعا سكان بلدة أنصارية إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.

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كما وجه إنذارا مماثلا إلى سكان بلدتي الغسانية في قضاء صيدا، وحومين الفوقا في قضاء النبطية، مطالبا بإخلاء المنازل فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر.

وفي بيان منفصل، قال متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن هذه الإنذارات تأتي تمهيدا لاستهداف ما وصفها بـ"أهداف تابعة لحزب الله".

وأضاف المتحدث أن الجيش الإسرائيلي استهدف الساعات الماضية منصات إطلاق صواريخ ومسلحين بجنوب لبنان، كما هاجم بنى تحتية لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى.

سلاح حزب الله

في المقابل، قال حزب الله إنه قصف بصواريخ نوعية تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان.

وأعلن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، في بيان مشترك الخميس الماضي، أن بيروت وتل أبيب اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف كامل لنيران حزب الله، وإبعاد جميع عناصره من جنوب نهر الليطاني جنوبي لبنان.

وتنفذ الحكومة اللبنانية خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح حزب الله، لكن الحزب يتمسك بسلاحه، ويشدد على أنه حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل منذ الثاني من مارس/آذار الماضي عدوانا على لبنان خلّف 3666 قتيلا و11 ألفا و321 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

ورغم هدنة بدأت يوم 17 أبريل/نيسان الماضي ومُدّدت حتى مطلع يوليو/تموز المقبل، تواصل العدوان الإسرائيلي عبر قصف يومي دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى جنوبي لبنان.