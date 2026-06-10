أظهرت مقاطع فيديو جديدة نشرتها منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية اللحظات الأولى لإطلاق النار على عائلة فلسطينية في حي تل رميدة بمدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، في حادث أسفر عن مقتل الرضيع سام أبو هيكل، البالغ سبعة أشهر، وإصابة والديه بجروح متفاوتة.

وقالت المنظمة إن التسجيلات المصورة توثق إطلاق جندي إسرائيلي النار على سيارة العائلة أثناء تباطؤها للتوقف استجابة لأوامر الجنود، مؤكدة أن المركبة كانت بعيدة عن موقع الجنود ولم تشكل "أي خطر" عليهم لحظة إطلاق النار.

وتُظهر اللقطات والد الرضيع، فهد أبو هيكل، وهو يحمل طفله المصاب بعد إصابته برصاصة في الرأس، محاولا وقف النزيف بيديه وسط حالة من الصدمة والانهيار، فيما ظهرت والدة الطفل، دانية، جالسة قرب السيارة بعد إصابتها هي الأخرى بالرصاص أثناء احتضانها لطفلها في المقعد الخلفي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت الرضيع سام الجمعة الماضية 5 يونيو/حزيران، عندما كانت عائلته عائدة إلى منزلها عقب زيارة عائلية، قبل أن تتعرض لإطلاق نار أثناء وجودها داخل المركبة.

قُتل في حضن أمه

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار غادر المكان برفقة جندي آخر دون تفقد السيارة أو تقديم أي إسعاف للرضيع المصاب ووالدته.

وأفادت المنظمة بأن الرضيع سام، الذي كان بين ذراعي والدته عند وقوع الحادث، فارق الحياة بعد وقت قصير من إصابته، فيما لا تزال والدته تتلقى العلاج في المستشفى متأثرة بجراحها.

وفي شهادة بثتها قناة الجزيرة، قالت الأم الجريحة من على سرير المستشفى إنها كانت تحتضن طفلها لحظة سماع إطلاق النار، مضيفة أن الرصاصة اخترقت يد زوجها قبل أن تستقر في جسد رضيعها.

كما أكد الأب "فهد" للجزيرة أن المركبة كانت متوقفة وأنه رفع يديه قبل إطلاق النار، قائلا إن "أي تبرير أو حديث عن خطأ لا يمكن أن يعيد حياة طفل لم يعرف من الدنيا سوى حضن أمه".

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واتهمت "بتسيلم" سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتكريس ما وصفته بـ"الإفلات من العقاب" بحق الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين، حيث قتلت عشرات الآلاف من الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية.

واعتبرت المنظمة أن غياب المحاسبة الدولية لإسرائيل أسهم في تصاعد استهداف المدنيين، قائلة "إن الحصانة التي تحظى بها من المجتمع الدولي قد أدت إلى واقع أصبحت فيه دماء الفلسطينيين مستباحة بالكامل تحت الحكم الإسرائيلي، حتى وإن كان الضحية رضيعا لم يتجاوز السبعة أشهر".