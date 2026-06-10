أخبار|البحرين

إيران تستهدف قواعد أمريكية في الخليج والأردن

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Iran launches missiles towards Israel, at an unknown location, in this still image taken from a video released June 7, 2026. Pool via WANA (West Asia News Agency)/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. IRAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN IRAN. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. NO USE ISRAEL. Verification lines: Reuters could not verify the date and location of the footage. No older versions were found posted online before June 7. Iran's State media reported waves of missiles towards Israel. The Israeli military said it had identified missiles launched from Iran on June 7. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
صورة نشرتها إيران وقالت إنها توثق إطلاق صواريخ هجومية (رويترز)
Published On 10/6/2026
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آخر تحديث: 05:25 (توقيت مكة)

أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 21 هدفا في قواعد جوية وبحرية أمريكية بالمنطقة، شملت الأسطول الخامس في البحرين، وقاعدة علي السالم في الكويت، وقاعدة الأزرق في الأردن.

وأعلنت السلطات البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهدافه قاعدة أمريكية ردا على هجمات استهدفت مناطق جنوب إيران.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان على منصة إكس "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

وقال المستشار الإعلامي لملك البحرين نبيل الحمر في منشور على منصة إكس إن "الدفاعات الجوية البحرينية صدت هجمات إيرانية".

في السياق ذاته، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف جوية معادية.

رد إيراني

وكان مقر خاتم الأنبياء قد أعلن استهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات التي تعرض لها.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري أنه نفذ هجوما بطائرات مسيّرة على الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، مضيفا أنه "إذا استمر هذا العدوان فإن ردودا أكثر قسوة ستكون بانتظار العدو".

وأعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم بالمسيّرات على قاعدة علي السالم في الكويت.

ونقلت وكالة فارس أن الحرس الثوري شن هجوما بالصواريخ على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، معلنا تدمير 4 أهداف بينها حظائر طائرات من طراز "إف-35" في القاعدة باستخدام الصواريخ.

كما قال الحرس الثوري إنه دمر 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة.

وشنت الولايات المتحدة، منذ ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، سلسلة ضربات على أهداف إيرانية "دفاعا عن النفس" على خلفية إسقاط مروحية "أباتشي"، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترمب.

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المصدر: الجزيرة + الجزيرة + وكالات

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