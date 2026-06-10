ترمب: أنا على وشك إصدار أوامر بقصف إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يقترب من إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ضد إيران، مؤكدا أن طهران أضاعت وقتا طويلا في مفاوضات كان يمكن أن تفضي إلى اتفاق يحقق لها مكاسب عظيمة.

وأضاف ترمب -في تصريحات لشبكة فوكس نيوز- أنه بات على وشك إعطاء أوامر بتنفيذ هجمات تستهدف محطات طاقة وجسورا داخل إيران.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن طهران ستدفع الثمن بعد إطالة أمد التفاوض، وفق تعبيره.

وقال ترمب إن إيران تتكلم دون أفعال، معتبرا أن "عهد متنمر الشرق الأوسط انتهى تماما".

وأشار إلى أن الحصار البحري على إيران هو الأكثر نجاحا في تاريخ الحرب البحرية.

كما وصف ترمب وضع الجيش الإيراني بأنه يعيش فوضى عارمة وتخبطا شاملا، مضيفا أن عديدا من مكوناته -ومنها القوات البحرية والجوية- لم تعد موجودة، بحسب قوله.

وفي المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله إن مفاوضين قطريين وصلوا إلى طهران اليوم في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي عقب مشاورات أجروها مع واشنطن.